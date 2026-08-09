إعادة بئرين إلى الخدمة في محطة الثورة للمياه بريف درعا

photo 2026 08 09 23 59 36 إعادة بئرين إلى الخدمة في محطة الثورة للمياه بريف درعا

درعا-سانا
 
أعادت وحدة مياه غباغب التابعة للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعا بئرين إلى الخدمة في محطة الثورة بريف درعا بعد إنجاز أعمال صيانة بتمويل من حملة “أبشري حوران”.
 
وذكرت وزارة الطاقة اليوم الأحد أنه تمت صيانة واستبدال محرك غاطسة استطاعة 40 حصاناً للبئر رقم 4 في محطة الثورة على طريق شعارة شمالي شرقي درعا، كما جرى تركيب محرك غاطسة استطاعة 50 حصاناً للبئر رقم 5 في ذات المحطة.
 
وبذلك تكون الآبار قد عادت إلى الخدمة بعد توقف دام نحو شهر، لتزوّد بلدة غباغب وقرى منكت الحطب وزويتينة وأم القصور بمياه الشرب، بما يغطي احتياجات ما يقارب 30 ألف نسمة.
 
يذكر أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعا تعمل على إنجاز أعمال صيانة وإعادة تأهيل منظومة مياه الشرب في مناطق عدة من المحافظة، بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية لتحسين واقع مياه الشرب.

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