الخطوط الحديدية تبدأ تأهيل خزانات المحروقات في فرع اللاذقية لإعادتها إلى الخدمة

اللاذقية-سانا

بدأت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية أعمال إعادة تأهيل خزانات المحروقات التابعة لفرعها في اللاذقية، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة بعد تعرضها للسرقة والتخريب خلال الفترة الماضية.

وأوضح معاون رئيس فرع الخطوط الحديدية باللاذقية محمد الحاجي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن الأعمال تتضمن إجراء القياسات والفحوصات الفنية اللازمة للخزانات ومعايرتها، وحصر كميات المحروقات الموجودة فيها والتحقق من نسبة الشوائب، بما يتيح تقييم وضعها الفني وتحديد احتياجاتها من أعمال الصيانة والتأهيل قبل إعادتها للاستثمار مجدداً.

وبيّن الحاجي أن الأعمال تنفذ من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وشركة محروقات والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، بهدف استكمال الإجراءات الفنية اللازمة، وضمان جاهزية الخزانات وسلامتها قبل إعادة استثمارها وتشغيلها في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن تعرض الخزانات لأعمال السرقة والتخريب استدعى إجراء عمليات فنية دقيقة للكشف عليها ومعاينتها وتقييم حالتها، والتأكد من مطابقتها لمتطلبات السلامة والكفاءة التشغيلية، لافتاً إلى أن إعادة تأهيلها تأتي ضمن الجهود المبذولة لاستعادة جاهزية مرافق فرع المؤسسة وتجهيزاته ودعم استمرارية العمل فيه.

تأهيل مرافق الخطوط الحديدية

وتندرج هذه الأعمال ضمن خطة أوسع تنفذها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق والمنشآت والمعدات المتضررة، ورفع جاهزية الشبكة السككية، بالتوازي مع إعادة تنشيط حركة نقل البضائع والمواد الأساسية بين المحافظات.

وكان فرع الخطوط الحديدية في اللاذقية نفذ خلال الفترة الماضية أعمال صيانة وتأهيل لمسار السكك الحديدية باتجاه طرطوس، شملت استبدال العوارض المهترئة وتأهيل مفاتيح تحويل المسارات وأعمال الرصف، في إطار رفع كفاءة الشبكة وتعزيز سلامة حركة القطارات.

كما شهد قطاع النقل السككي انطلاق قطار لنقل الحبوب من مرفأ اللاذقية إلى حلب في كانون الثاني الماضي بعد توقف دام 15 عاماً، بينما عادت حركة نقل الحاويات بين مرفأ اللاذقية ومدينة عدرا الصناعية إلى الخدمة خلال أيار الماضي بعد انقطاع تجاوز 14 عاماً، ضمن جهود إعادة تفعيل دور السكك الحديدية في نقل البضائع وربط المرافئ بالمناطق الصناعية ومراكز التخزين.