قوى الأمن الداخلي تفكك عصابة خطف في ريف دمشق وتضبط أسلحة بحوزتها

دمشق- سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص، امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت، وابتزاز ذويهم للحصول على فديات مالية، وذلك عقب ورود عدة بلاغات وتكثيف عمليات الرصد والمتابعة الأمنية الدقيقة.



وقالت قوى الأمن الداخلي، اليوم الجمعة: إنها ضبطت بحوزة أفراد العصابة أسلحة متنوعة شملت رشاشاً من نوع (PKC) وبنادق آلية ومسدسات وقنابل وذخائر مختلفة، كما تم حجز عدد من السيارات التي تبيّن أنهم اشتروها من العائدات المالية المتحصلة من عمليات الخطف.



وأضافت أنه وبالتحقيق مع الموقوفين ومواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بالاشتراك مع متوارين في تنفيذ أربع عمليات خطف استهدفت أصحاب شركات ومنشآت تجارية وصناعية، كما أقروا بتقاضي فديات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 135 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى مساومة ذوي أحد المخطوفين مؤخراً على مبلغ 100 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.



وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى أن الضبط اللازم نُظّم بحق المقبوض عليهم، فيما تتواصل عمليات البحث والملاحقة لإلقاء القبض على المتوارين واستكمال تفكيك أفراد العصابة، تمهيداً لإحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.