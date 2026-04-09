41 سيدة يقدّمن ملامح من تراث اللاذقية المادي في فعالية بالمتحف الوطني

اللاذقية-سانا

افتتحت مديرية الثقافة في اللاذقية، بالتعاون مع دائرة الآثار والمتاحف واتحاد عمال المحافظة، معرضاً للصناعات اليدوية في المتحف الوطني، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الثقافة للتراث المادي، حيث يهدف المعرض إلى دعم المرأة العاملة وتسويق منتجاتها، بمشاركة 41 سيدة قدّمن أعمالاً متنوعة تعكس غنى الحرف التقليدية السورية وأصالتها.

وأوضحت ليلى إسبر، أمينة سر اتحاد عمال اللاذقية في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يأتي ضمن برنامج الأسبوع الثقافي المادي لتعزيز حضور المرأة في سوق العمل الحرفي، مشيرة إلى أن المشاركات يمثلن طيفاً واسعاً من المهن التراثية التي تجسد مهارة المرأة السورية وإبداعها.

وأكدت إسبر أهمية توفير أسواق دائمة لتسويق منتجات السيدات، بما يسهم في تحسين أوضاعهن الاقتصادية وضمان استمرارية هذه الحرف وحمايتها من الاندثار، مثمنةً جهود الجهات الداعمة للمعرض، ومنها اتحاد العمال ومؤسسة ماستر ومديريتا الثقافة والآثار.

من جهته، بيّن المهندس رام مقصود، مسؤول قطاع التنمية في مؤسسة ماستر، أن مشاركة المؤسسة تهدف إلى تطوير مشاريع السيدات وتحويلها من صغيرة ومتناهية الصغر إلى مشاريع متوسطة ورائدة قادرة على المنافسة، إضافة إلى الحفاظ على المهن التراثية التي بدأت بالتراجع نتيجة التحول نحو مشاريع ذات مردود اقتصادي أكبر.

وأشار إلى أن الهدف الأهم هو تعزيز العائد الاقتصادي لصاحبات المشاريع، بما يضمن استمراريتها وجودة منتجاتها التي تشتهر بها سوريا عالمياً.

أما المشاركة منال عياش، فأكدت أن المعرض أتاح لها فرصة التعريف بمنتجاتها القائمة على التطريز وخاصة الإيتامين، حيث شاركت بلوحات وصوانٍ وبروتوكولات وأعمال كروشيه، ودعت إلى مزيد من الدعم والتسويق في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن وتركيزه على الاحتياجات الأساسية.

وشارك في افتتاح المعرض فعاليات رسمية وثقافية ونقابية، في تأكيد على أهمية المبادرات الداعمة للمرأة العاملة ودورها في الحفاظ على التراث الوطني.