أكثر من 760 ألف مسافر عبروا المنافذ الحدودية في دير الزور وإدلب وحلب والحسكة منذ بداية العام

محافظات-سانا

سجّلت المنافذ الحدودية في محافظات دير الزور وإدلب وحلب والحسكة حركة عبور متنامية منذ بداية العام، بالتزامن مع استمرار توافد المسافرين وعودة المواطنين السوريين طوعاً إلى البلاد، وسط إجراءات منظّمة وخدمات متواصلة تقدّمها كوادر المنافذ لضمان انسيابية الدخول والمغادرة وتسريع إنجاز المعاملات.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ البوكمال في دير الزور الحدودي مع العراق، في كلا الاتجاهين منذ بداية العام، بلغ نحو 87 ألف مسافر، فيما استقبل المنفذ قرابة ألفي مواطن سوري عادوا طوعاً إلى البلاد، بما يعكس تنامي حركة العبور بين سوريا والعراق.

وفيما يخصّ منفذ باب الهوى بمحافظة إدلب الحدودي مع تركيا، بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا المنفذ في كلا الاتجاهين خلال هذه الفترة نحو 500 ألف مسافر، فيما استقبل المنفذ أكثر من 57 ألف مواطن سوري عادوا طوعاً إلى وطنهم.

أما في منفذ جرابلس بمحافظة حلب الحدودي مع تركيا، فقد بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا المنفذ في كلا الاتجاهين خلال هذه الفترة نحو 71 ألف مسافر، فيما استقبل المنفذ قرابة 8 آلاف مواطن سوري عادوا طوعاً إلى وطنهم.

وفيما يتعلق بمنفذ سيمالكا بمحافظة الحسكة الحدودي مع إقليم كردستان العراق، فقد استقبل المنفذ خلال الفترة الممتدة من أيار حتى تموز من العام الحالي نحو 110 آلاف مسافر في كلا الاتجاهين، من بينهم قرابة ألف مواطن سوري عادوا طوعاً إلى البلاد.

وتواصل إدارات المنافذ الحدودية جهودها، لتنظيم حركة العبور وتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين والعائدين، مع العمل على رفع مستوى الجاهزية وتسهيل الإجراءات، بما يضمن إنجاز المعاملات بانسيابية وانتظام.