انطلاق تدريب لجان انتخاب مجلس الشعب في اللاذقية لتعزيز النزاهة والشفافية

اللاذقية-سانا

انطلقت اليوم في محافظة اللاذقية فعاليات الجدول التنفيذي لتدريب أعضاء اللجان الفرعية التابعة للجنة العليا للانتخابات، المكلفة باختيار الهيئة الناخبة لأعضاء مجلس الشعب، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للمرحلة الانتخابية المقبلة على مستوى البلاد.

وتتضمن الجلسات التدريبية، التي تُنفذ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، شرحاً تفصيلياً للإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، وفق المرسومين رقم 143 و66، اللذين يحددان آليات الترشح والانتخاب وتوزيع المقاعد، إلى جانب صلاحيات اللجان المشرفة، ومعايير تشكيل الهيئات الناخبة واختيار أعضائها.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مظهر شربجي، مسؤول ملف الإصلاح الانتخابي في مؤسسة “اليوم التالي”، أن الهدف من التدريب هو تأهيل اللجان الفرعية لضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير القانونية والتقنية، مشيراً إلى أن التدريب يركز على اختيار كفاءات متميزة للهيئة الناخبة، بما ينسجم مع مبادئ الحوكمة الرشيدة من شفافية ونزاهة وحيادية وتشاركية.

من جهتها، اعتبرت الدكتورة مادونا صهيب بشارة، عضو اللجنة الفرعية، أن هذه التدريبات تتيح مساحة لتبادل الأفكار ومواجهة التحديات، وتسهم في تحديد الفرص المتاحة لاختيار أعضاء الهيئة الناخبة من أصحاب الكفاءة، مؤكدةً أن المسؤولية الملقاة على عاتق اللجان كبيرة وتوازي تطلعات الشعب السوري في تمثيل حقيقي داخل مجلس الشعب.

بدوره، أشار الدكتور محمد ياسر ضاما، عضو اللجنة الفرعية، إلى أن مهمة اللجنة في محافظة اللاذقية تتمثل في انتقاء 150 شخصاً لتشكيل الهيئة الناخبة، التي ستنبثق عنها عضوية مجلس الشعب القادم، وفق معايير دقيقة تضمن التمثيل الفاعل.