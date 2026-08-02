اختتام مشروع “بسمة” لرعاية الأيتام بحفل ترفيهي لـ300 طفل في ريف دمشق

دمشق-سانا



اختتمت جمعية غراس الخير الإنسانية، اليوم الأحد، مشروع “بسمة” لرعاية الأيتام، بحفل ترفيهي استهدف 300 طفل يتيم في ريف دمشق، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع يشمل كفالة ورعاية 900 طفل يتيم في محافظات ريف دمشق وحمص وإدلب.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عباس شمس الدين في تصريح لـ سانا، أن المشروع يهدف إلى تقديم رعاية متكاملة للأطفال الأيتام وأسرهم، ولا يقتصر على الدعم المالي أو الأنشطة الترفيهية، بل يشمل متابعة أوضاعهم الاجتماعية والتعليمية من خلال الزيارات الدورية للأسر والمدارس، إضافة إلى تكريم الأطفال المتفوقين.

بدورها، بينت منسقة شؤون الأيتام في الجمعية ديالا قاسم العرب أن الحفل يمثل النشاط الختامي لمشروع “بسمة”، وتضمن أنشطة ترفيهية وألعاباً، إلى جانب تكريم الأطفال المتميزين وتوزيع الجوائز والطعام عليهم.



وأشار المتطوع يمان داوود إلى أن الفعالية أسهمت في إدخال الفرح إلى نفوس الأطفال من خلال الألعاب والهدايا.

وعبر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الفعالية، مؤكدين أنهم استمتعوا بالأنشطة والهدايا، وأن أكثر ما تعلموه هو “قيمة الصبر”.





وأطلقت جمعية غراس الخير الإنسانية في الـ 8 من تشرين الثاني الماضي مشروع “بسمة” لرعاية الأيتام وأسرهم في سوريا، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لرعاية وكفالة نحو 900 طفل يتيم أعمارهم بين 5 و13 عاماً في محافظات ريف دمشق وحمص وإدلب بواقع 300 طفل في كل محافظة، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية لهم.



وتأسست جمعية “غراس الخير” الإنسانية عام 2014، حيث عملت خلال سنوات الثورة في الشمال السوري وتركيا ولبنان في مجال كفالة الأيتام ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.



