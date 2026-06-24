افتتاح قسم غسيل الكلى في مستشفى الباب بريف حلب بعد إعادة تأهيله ‏

حلب-سانا
افتتح مدير الصحة في محافظة حلب الدكتور محمد الحاج مصطفى اليوم الأربعاء، قسم غسيل الكلى في مستشفى الباب بريف المحافظة الشرقي بعد إعادة تأهيله وتوسعته، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية التخصصية، وتوسيع نطاق الرعاية الطبية المقدمة للأهالي.
وجرى خلال الافتتاح الذي حضره القنصل التركي في حلب معمر هاكان جنكيز، وممثلون عن إدارة منطقة الباب، الاطلاع على تجهيزات قسم غسيل الكلى وأقسامه المتعددة والخدمات التي سيقدمها لمرضى القصور الكلوي، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى وعائلاتهم.
وأوضح مدير المستشفى الدكتور فادي حاج علي في تصريح لمراسل سانا، أن قسم غسيل الكلى خضع لأعمال ترميم وتجديد وتوسعة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرضى غسيل الكلى، مشيراً إلى أهمية توفير الخدمة بالقرب من أماكن سكن المرضى نظراً لحاجتهم إلى جلسات علاجية دورية ومنتظمة، الأمر الذي يخفف من معاناتهم ومعاناة أسرهم.
وأكد حاج علي استمرار العمل على تطوير الخدمات الطبية في المستشفى واستكمال احتياجاته وتجهيزاته، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.
من جهته بين رئيس المنطقة الصحية في مدينة الباب الدكتور حسام العثمان في تصريح مماثل، أن التوسعة الجديدة لقسم غسيل الكلى سترفع طاقته الاستيعابية لنحو 21 مريضاً يومياً، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع واجه عدداً من التحديات المتعلقة بربط الوحدات الجديدة بالبنية القائمة وتأمين المستلزمات والبنية التحتية اللازمة.
وأشار العثمان إلى أن التعاون بين وزارة الصحة السورية والجهات الداعمة وإدارة منطقة الباب، أسهم في تجاوز هذه التحديات وإنجاز المشروع، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القصور الكلوي في المنطقة.
وشهد القطاع الصحي في منطقة الباب بريف حلب خلال الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من مشاريع التأهيل والتطوير في المشافي والمراكز الصحية، بهدف تعزيز الخدمات الطبية التخصصية وتحسين قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات الأهالي، ولا سيما في مجالات الرعاية المزمنة والعلاج النوعي.