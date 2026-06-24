افتتاح قسم غسيل الكلى في مستشفى الباب بريف حلب بعد إعادة تأهيله ‏

حلب-سانا‏

افتتح مدير الصحة في محافظة حلب الدكتور محمد الحاج مصطفى اليوم ‏الأربعاء، قسم غسيل الكلى في مستشفى الباب بريف المحافظة الشرقي ‏بعد إعادة تأهيله وتوسعته، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تطوير ‏الخدمات الصحية التخصصية، وتوسيع نطاق الرعاية الطبية المقدمة ‏للأهالي‎.‎

وجرى خلال الافتتاح الذي حضره القنصل التركي في حلب معمر هاكان ‏جنكيز، وممثلون عن إدارة منطقة الباب، الاطلاع على تجهيزات قسم ‏غسيل الكلى وأقسامه المتعددة والخدمات التي سيقدمها لمرضى القصور ‏الكلوي، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء ‏عن المرضى وعائلاتهم‎.‎

وأوضح مدير المستشفى الدكتور فادي حاج علي في تصريح لمراسل ‏سانا، أن قسم غسيل الكلى خضع لأعمال ترميم وتجديد وتوسعة، بهدف ‏الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرضى غسيل الكلى، مشيراً إلى أهمية توفير ‏الخدمة بالقرب من أماكن سكن المرضى نظراً لحاجتهم إلى جلسات ‏علاجية دورية ومنتظمة، الأمر الذي يخفف من معاناتهم ومعاناة أسرهم‎.‎

وأكد حاج علي استمرار العمل على تطوير الخدمات الطبية في ‏المستشفى واستكمال احتياجاته وتجهيزاته، بما يضمن تقديم أفضل مستوى ‏من الرعاية الصحية للمرضى‎.‎

من جهته بين رئيس المنطقة الصحية في مدينة الباب الدكتور حسام ‏العثمان في تصريح مماثل، أن التوسعة الجديدة لقسم غسيل الكلى سترفع ‏طاقته الاستيعابية لنحو 21 مريضاً يومياً، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع ‏واجه عدداً من التحديات المتعلقة بربط الوحدات الجديدة بالبنية القائمة ‏وتأمين المستلزمات والبنية التحتية اللازمة‎.‎

وأشار العثمان إلى أن التعاون بين وزارة الصحة السورية والجهات ‏الداعمة وإدارة منطقة الباب، أسهم في تجاوز هذه التحديات وإنجاز ‏المشروع، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة ‏لمرضى القصور الكلوي في المنطقة‎.‎

وشهد القطاع الصحي في منطقة الباب بريف حلب خلال الفترة الأخيرة ‏تنفيذ عدد من مشاريع التأهيل والتطوير في المشافي والمراكز الصحية، ‏بهدف تعزيز الخدمات الطبية التخصصية وتحسين قدرة المؤسسات ‏الصحية على تلبية احتياجات الأهالي، ولا سيما في مجالات الرعاية ‏المزمنة والعلاج النوعي.