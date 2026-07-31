قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا
توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، اليوم الجمعة، في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الشمالي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن القوة قامت باستفزاز الأهالي الذين كانوا يتنزهون على أطراف السد، حيث قامت بالتوغل في المكان بالتزامن مع وجودهم، قبل أن تنسحب من المنطقة، دون وقوع أي حالة اعتقال حتى الآن.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أمس الخميس محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي، بثلاث قذائف مدفعية، دون وقوع إصابات.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.