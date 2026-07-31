قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، اليوم الجمعة، ‏في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الشمالي.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن القوة قامت باستفزاز الأهالي الذين كانوا يتنزهون ‏على أطراف السد، حيث قامت بالتوغل في المكان بالتزامن مع وجودهم، قبل أن ‏تنسحب من المنطقة، دون وقوع أي حالة اعتقال حتى الآن.‏

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أمس الخميس محيط تل الأحمر ‏الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي، بثلاث قذائف مدفعية، دون وقوع إصابات.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة ‏في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق ‌‏‌‏القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‌‏‌‏الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون ‌‏‌‏الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب ‌‏الكامل من ‏الجنوب السوري.‏