وزير النقل لـ سانا: توقيع ميثاق لحماية الأطفال من حوادث المرور في “موتور شو 2026″‏

دمشق-سانا
أعلن وزير النقل يعرب بدر أن فعاليات المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026” شهدت توثيق “ميثاق حماية الأطفال من حوادث المرور“، ضمن حملة توعوية متكاملة تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية.
وقال بدر، في تصريح لمراسلة سانا خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة للمعرض مساء اليوم الخميس على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، إن الميثاق يأتي ضمن برنامج عمل مشترك بين الوزارة والجهات المعنية، يتضمن أيضاً إعلان عام 2026 عاماً لأنشطة تحسين السلامة المرورية.
وأكد بدر أن المعرض يشكل منصة مهمة تجمع الجهات العاملة في قطاعي السيارات والنقل، وتسهم في مواكبة أحدث التقنيات وترسيخ الوعي المروري، انطلاقاً من أن تحسين السلامة على الطرق مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع.
وأوضح أن الوزارة تنفذ خلال المعرض حملة توعوية بالتعاون مع نادي السيارات السوري والجمعية السورية وشركة “يلا غو” للوقاية من حوادث الطرق، تتضمن أنشطة تفاعلية وبرامج للتعريف بمواصفات السلامة في المركبات.
وأشار إلى أن جناح الوزارة يتيح للزوار إجراء الاختبار النظري لإجازات السوق، والاطلاع على “دليل السائق” ومنشورات توعوية، فيما يقدم نادي السيارات السوري تجارب عملية توضح أهمية استخدام حزام الأمان ومخاطر القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المؤثرة في الإدراك.
وانطلقت فعاليات المعرض، الذي تنظمه شركة الأتاسي للمعارض والتسويق برعاية وزارة النقل، بحضور وزيري النقل يعرب بدر والثقافة محمد ياسين الصالح، ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف، ومدير إدارة المرور العميد فادي رفعت الهميش.
ويشارك في المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الثاني من آب المقبل، 46 شركة محلية وعربية ودولية، ويشهد إطلاق طرازات وعلامات تجارية تدخل السوق السورية للمرة الأولى، وعرض أحدث تقنيات الصيانة وتجهيزات الورش، إلى جانب السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية والمائية “جيت سكي”.