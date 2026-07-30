وزير النقل لـ سانا: توقيع ميثاق لحماية الأطفال من حوادث المرور في “موتور شو 2026″‏

دمشق-سانا‏

أعلن وزير النقل يعرب بدر أن فعاليات المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو ‌‏2026” شهدت توثيق “ميثاق حماية الأطفال من حوادث المرور“، ضمن حملة توعوية متكاملة تهدف إلى ‏تعزيز ثقافة السلامة المرورية.

وقال بدر، في تصريح لمراسلة سانا خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة للمعرض مساء اليوم الخميس على ‏أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، إن الميثاق يأتي ضمن برنامج عمل مشترك بين الوزارة والجهات ‏المعنية، يتضمن أيضاً إعلان عام 2026 عاماً لأنشطة تحسين السلامة المرورية.

وأكد بدر أن المعرض يشكل منصة مهمة تجمع الجهات العاملة في قطاعي السيارات والنقل، وتسهم في ‏مواكبة أحدث التقنيات وترسيخ الوعي المروري، انطلاقاً من أن تحسين السلامة على الطرق مسؤولية ‏مشتركة بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع.

وأوضح أن الوزارة تنفذ خلال المعرض حملة توعوية بالتعاون مع نادي السيارات السوري والجمعية السورية ‏وشركة “يلا غو” للوقاية من حوادث الطرق، تتضمن أنشطة تفاعلية وبرامج للتعريف بمواصفات السلامة في ‏المركبات.

وأشار إلى أن جناح الوزارة يتيح للزوار إجراء الاختبار النظري لإجازات السوق، والاطلاع على “دليل ‏السائق” ومنشورات توعوية، فيما يقدم نادي السيارات السوري تجارب عملية توضح أهمية استخدام حزام ‏الأمان ومخاطر القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المؤثرة في الإدراك.

وانطلقت فعاليات المعرض، الذي تنظمه شركة الأتاسي للمعارض والتسويق برعاية وزارة النقل، بحضور ‏وزيري النقل يعرب بدر والثقافة محمد ياسين الصالح، ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد ‏لطوف، ومدير إدارة المرور العميد فادي رفعت الهميش.

ويشارك في المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الثاني من آب المقبل، 46 شركة محلية وعربية ودولية، ‏ويشهد إطلاق طرازات وعلامات تجارية تدخل السوق السورية للمرة الأولى، وعرض أحدث تقنيات الصيانة ‏وتجهيزات الورش، إلى جانب السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية والمائية “جيت سكي”.