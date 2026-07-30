وزارة الأوقاف ترفع البدل النقدي للمكلفين بالعمل الديني إلى 12560 ليرة شهرياً

2L6A3173 وزارة الأوقاف ترفع البدل النقدي للمكلفين بالعمل الديني إلى 12560 ليرة شهرياً

 
دمشق-سانا
 
أصدرت وزارة الأوقاف السورية قراراً برفع البدل النقدي للمكلفين بالعمل الديني، بحيث يصبح الحد الأدنى شهرياً 12560 ليرة سورية جديدة، وذلك بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، وانسجاماً مع خطة الوزارة لتحسين أوضاع العاملين في المجال الديني وتعزيز دورهم.
 
ونص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، على أن يتقاضى المكلفون بالعمل الديني من العاملين في الدولة كامل البدل المحدد دون أي اقتطاع، كما ألغى العمل بأحكام القرار رقم 264 لعام 2020، وجميع الأحكام المخالفة له.
 
وكانت وزارة الأوقاف أصدرت في أيلول الماضي قراراً بزيادة رواتب العاملين الدينيين وأرباب الشعائر في المساجد المنضمة بنسبة 200%، ورفع رواتب العاملين في المساجد غير المنضمة من 3000 إلى 100,000 ليرة قديمة شهرياً بأثر رجعي من كانون الثاني 2025، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الماضية لدعم مستوى معيشتهم.

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