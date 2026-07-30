وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

دمشق-سانا

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 24 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس بوقوع 19 حادث سير أسفرت عن تسجيل 3 حالات وفاة، وإصابة 22 شخصاً قُدمت لهم الإسعافات الأولية، ونقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 109حرائق في عموم سوريا، وأسفرت عن إصابة مدنيين، قُدمت لهما الإسعافات الأولية في الموقع، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.

وأشار الدفاع المدني إلى ضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وتوفي شخصان وأصيب 28 شخصاً في 28 من الشهر الجاري، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎