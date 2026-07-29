الدفاع المدني ينتشل جثماني شابين غرقا في ساقية شرق حلب

IMG 20260729 215445 473 الدفاع المدني ينتشل جثماني شابين غرقا في ساقية شرق حلب

حلب-سانا‏

انتشلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب، اليوم ‏الأربعاء، جثماني شابين من ساقية مياه في قرية شويليخ بريف حلب الشرقي.‏

وأوضح الدفاع المدني، عبر قناته على تلغرام، أن أحد الشابين غرق أثناء السباحة في ‏الساقية، فيما غرق الآخر خلال محاولته إنقاذه.‏

IMG 20260729 215445 229 الدفاع المدني ينتشل جثماني شابين غرقا في ساقية شرق حلب

وبيّن أن الفرق انتشلت الجثمانين ونقلتهما إلى دائرة الطبابة الشرعية في مدينة حلب، ‏لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولاً.‏

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وتحذر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث باستمرار من السباحة في الأنهار والبحيرات ‏والسواقي والسدود، لكونها غير مخصصة لذلك، وتشكل خطراً على الحياة، داعية إلى ‏الالتزام بإرشادات السلامة حفاظاً على الأرواح.‏

وشهدت عدة محافظات، خلال الأيام الماضية، حوادث غرق أودت بحياة عدد من ‏الأطفال والشبان في مياه السواقي والأنهار.‏

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