الدفاع المدني ينتشل جثماني شابين غرقا في ساقية شرق حلب

حلب-سانا
انتشلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب، اليوم الأربعاء، جثماني شابين من ساقية مياه في قرية شويليخ بريف حلب الشرقي.
وأوضح الدفاع المدني، عبر قناته على تلغرام، أن أحد الشابين غرق أثناء السباحة في الساقية، فيما غرق الآخر خلال محاولته إنقاذه.
وبيّن أن الفرق انتشلت الجثمانين ونقلتهما إلى دائرة الطبابة الشرعية في مدينة حلب، لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولاً.
وتحذر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث باستمرار من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود، لكونها غير مخصصة لذلك، وتشكل خطراً على الحياة، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة حفاظاً على الأرواح.
وشهدت عدة محافظات، خلال الأيام الماضية، حوادث غرق أودت بحياة عدد من الأطفال والشبان في مياه السواقي والأنهار.