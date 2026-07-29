وزير النقل يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك يان سيشتر والوفد الاقتصادي والدبلوماسي المرافق له، سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية، وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية.

واستعرض الوزير بدر خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا، وما يتطلبه من أعمال تأهيل وصيانة للبنية التحتية والخطوط والمنشآت، إلى جانب تحديث التجهيزات، بما يسهم في رفع كفاءته التشغيلية، مؤكداً أهمية الاستفادة من خبرات التشيك في هذا المجال.

ولفت بدر إلى إمكانية توسيع التعاون مع الجانب التشيكي مستقبلاً ليشمل مشاريع النقل الطرقي.

استعداد تشيكي لتعزيز التعاون مع سوريا

من جانبه، أكد سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع الجانب السوري في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيراً إلى خبرتها في تنفيذ مشاريع السكك الحديدية وتصنيع القاطرات والعربات وأنظمة النقل الحديثة.

وأبدى سيتشر اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء من الجانب السوري مستشار وزير النقل لشؤون النقل المستدام سنان الخير، ومستشارة الوزير للتحول الرقمي ريا عرفات، ومدير التعاون الدولي إياد الأسعد، ومن الجانب التشيكي نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية التشيكية أنيتا غريمولوفا، وممثلون عن سفارة التشيك بدمشق ووزارة الاقتصاد والصناعة التشيكية.

وكان مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش، ووزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار بحثا خلال اليومين الماضيين مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة التشيكي يان سيشتر، تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين البلدين.