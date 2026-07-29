وزير النقل يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية

3X3A3124 وزير النقل يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك يان سيشتر والوفد الاقتصادي والدبلوماسي المرافق له، سبل تعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية، وآفاق الشراكة في مشاريع النقل والبنية التحتية.

3X3A3097 وزير النقل يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية

واستعرض الوزير بدر خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، واقع قطاع السكك الحديدية في سوريا، وما يتطلبه من أعمال تأهيل وصيانة للبنية التحتية والخطوط والمنشآت، إلى جانب تحديث التجهيزات، بما يسهم في رفع كفاءته التشغيلية، مؤكداً أهمية الاستفادة من خبرات التشيك في هذا المجال.

ولفت بدر إلى إمكانية توسيع التعاون مع الجانب التشيكي مستقبلاً ليشمل مشاريع النقل الطرقي.

استعداد تشيكي لتعزيز التعاون مع سوريا

من جانبه، أكد سيشتر استعداد الشركات التشيكية لتعزيز التعاون مع الجانب السوري في مجالات النقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيراً إلى خبرتها في تنفيذ مشاريع السكك الحديدية وتصنيع القاطرات والعربات وأنظمة النقل الحديثة.

وأبدى سيتشر اهتمام بلاده بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

3X3A3129 وزير النقل يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية

حضر اللقاء من الجانب السوري مستشار وزير النقل لشؤون النقل المستدام سنان الخير، ومستشارة الوزير للتحول الرقمي ريا عرفات، ومدير التعاون الدولي إياد الأسعد، ومن الجانب التشيكي نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية التشيكية أنيتا غريمولوفا، وممثلون عن سفارة التشيك بدمشق ووزارة الاقتصاد والصناعة التشيكية.

وكان مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش، ووزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار بحثا خلال اليومين الماضيين مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة التشيكي يان سيشتر، تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين البلدين.

الإدارة المحلية توقع مع شركة ‏سعودية مذكرة تفاهم في مجال التحول الرقمي
طقس صيفي حار في معظم المناطق السورية
تسمم غذائي يودي بحياة سيدة وابنتها في حمص
مقتل مواطنة برصاص مجهولين في حي عكرمة بحمص.. والأمن الداخلي يباشر التحقيقات
ورشة عمل لتعزيز حوكمة البيانات وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك