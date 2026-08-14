نيابة أعزاز تحقق في وفاة سيدة متأثرة بتعطّل منفسة خلال اعتداء على مشفى ميديكالز

حلب-سانا

أعلن رئيس النيابة العامة في أعزاز بريف حلب، وفاة سيدة تبلغ من العمر 63 عاماً، في الساعة 12:15 ظهراً تقريباً، اليوم الجمعة‏، نتيجة التداعيات الناجمة عن الاعتداء الذي تعرض له مشفى ميديكالز في أعزاز يوم أمس الخميس.



وأوضحت عدلية أعزاز في بيان أن جهاز المنفسة الموضوع على سرير المريضة وضحة أحمد العماش، تعرّض للاعتداء، بحسب المعلومات الأولية، ما أدى إلى توقفه، لتفارق الحياة لاحقاً.



وباشرت نيابة أعزاز الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادثة، وتشكيل لجنة طبية لتحديد أسباب الوفاة والمسؤوليات المترتبة عليها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.



وأكدت عدلية أعزاز أن الاعتداء على المنشآت الطبية والمرضى والعاملين فيها أمر بالغ الخطورة، مشددة على أن سلامة المرضى وحرمة المرافق الطبية يجب أن تكون مصونة وفق القانون.



وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي نتائج أو معطيات رسمية جديدة فور استكمال الإجراءات والتحقيقات من الجهات المختصة.



وكان مشفى ميديكالز تعرض لاعتداء وأعمال تخريب طالت عدداً من ‏التجهيزات والممتلكات، إضافة إلى الاعتداء على الكادر الطبي، إثر وفاة أحد المرضى، فيما أدانت وزارة الصحة بأشد العبارات الاعتداء مؤكدة ‏أن وفاة المريض لا تبرر الهجوم على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات ‏الطبية، ولا سيما المرتبطة مباشرة بحياة مرضى آخرين.

