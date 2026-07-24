تنظيم 560 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أسبوعين

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 560 ضبطاً تموينياً بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة في أسواق المحافظة، وذلك خلال جولات رقابية على الأسواق والفعاليات ‏بين الـ 9 وحتى الـ 22 من شهر تموز الجاري.

وبين مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن ‏الجولات شملت 1823 فعالية تجارية و100 معمل، وتم سحب 47 عينة من مواد غذائية وغير غذائية مطروحة في الأسواق لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وأوضح خالد أن الضبوط توزعت بين مخالفة التعليمات الإدارية، وسوء في صناعة الخبز التمويني، وعدم التقيد بالشروط الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتقاضي سعر زائد، وعدم تداول فواتير البيع والشراء، ومزاولة مهنة دون ترخيص، إضافة إلى ضبوط بمخالفات متنوعة.

وذكر أنه تمت خلال الفترة نفسها معالجة 48 شكوى متنوعة مقدمة من المواطنين، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تشديد الرقابة التموينية وحماية المستهلك من الغش والتلاعب.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق نظمت 683 ضبطاً تموينياً بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة بين الـ 25 من حزيران الماضي والـ 8 من تموز الجاري.