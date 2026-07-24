انخفاض الحرارة في عموم سوريا وأجواء سديمية مغبرة في بعض المناطق

4 6 انخفاض الحرارة في عموم سوريا وأجواء سديمية مغبرة في بعض المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة اليوم الجمعة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها السنوية في أغلب المناطق السورية.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً حاراً نسبياً بشكل عام، وصيفياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً بشكل عام مع ظهور غيوم متفرقة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية، مع احتمال ضعيف لهطل أمطار صيفية خفيفة ومتفرقة على تلك المناطق، فيما يكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وبعض المناطق الشمالية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق23/37
ريف دمشق-القلمون17/34
القنيطرة21/30
درعا21/35
السويداء20/31
حمص22/34
حماة24/37
اللاذقية26/31
طرطوس25/32
حلب26/38
إدلب24/33
دير الزور27/41
الرقة26/40
الحسكة27/41
الوزير الشيباني: سوريا مستعدة للانخراط مع أوروبا كشريك اقتصادي وسياسي ومنفتحة على الحوار والاستثمار
وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع المنظمة الدولية للهجرة ‏سبل التعاون ودعم الجهود الإنسانية‎
ضمن حملة “لكل جندي شجرة”… الفرقة 52 التابعة لوزارة الدفاع تنفذ حملة تشجير بمدينة حمص
الأوقاف السورية تعلن ضوابط وشروط تشكيل مجموعات الحج لموسم 2026
قيادة الأمن الداخلي بحلب تقيم نقاط مراقبة لتعزيز الأمن والاستجابة السريعة في أحياء المدينة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك