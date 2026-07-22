كهرباء الرقة: انخفاض ساعات التغذية بسبب موجة الحر ‏ومجموعات التوليد ‏تعود للخدمة بشكل تدريجي‏

الرقة-سانا

أوضحت الشركة العامة للكهرباء في محافظة الرقة، أن الانخفاض ‌‏الحاد في ساعات التغذية الكهربائية خلال الأيام الماضية، جاء نتيجة ‌‏الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والذي أدى إلى تراجع كفاءة ‏مجموعات ‏التوليد، وحاجتها لصيانة إسعافية قامت بها الورشات ‏الفنية بشكل فوري.‏

وأوضح مدير الشركة المهندس عبد المحسن الصالح في تصريح لـ ‏سانا ‏اليوم الأربعاء، أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب بانخفاض ‏ساعات التشغيل ‏الكهربائية، مما أدى الى تخفيض ساعات التغذية، ‏مبيناً أن ورشات الصيانة ‏التابعة للشركة السورية للكهرباء باشرت ‏فوراً تنفيذ أعمال صيانة إسعافية ‏وسريعة لمجموعات التوليد‎.‌‏ التي ‏عادت إلى الخدمة الآن بشكل تدريجي.‏

وأضاف الصالح أن صيانة مجموعات التوليد ستسهم في تحسن ‏التغذية الكهربائية ‏وعودة ساعات التشغيل إلى وضعها الطبيعي.‏

وشهدت محافظة الرقة خلال الأيام الماضية تراجعاً في ساعات ‏التغذية ‏الكهربائية بالتزامن مع موجة حر شديدة وارتفاع ملحوظ في ‏الأحمال ‏الكهربائية، ما استدعى تنفيذ أعمال صيانة إسعافية ‏لمجموعات التوليد بهدف ‏استعادة استقرار الخدمة وتحسين ساعات ‏التشغيل‎.‎

وبحسب النشرة الجوية الصادرة اليوم عن المركز الوطني للأرصاد ‏الجوية ‏توالي درجات الحرارة ارتفاعها، وخاصة في المناطق ‏الجنوبية والشمالية ‏والجزيرة والشرقية، لتصبح أعلى من معدلاتها ‌‏بحوالي /3-5/ درجات مئوية ‏في أغلب المناطق‌‌‌‏ ،حيث سجلت ‏محافظة الرقة درجات الحرارة 44 درجة ‏مئوية.‏