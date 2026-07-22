كهرباء الرقة: انخفاض ساعات التغذية بسبب موجة الحر ‏ومجموعات التوليد ‏تعود للخدمة بشكل تدريجي‏

الرقة-سانا
أوضحت الشركة العامة للكهرباء في محافظة الرقة، أن الانخفاض الحاد في ساعات التغذية الكهربائية خلال الأيام الماضية، جاء نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والذي أدى إلى تراجع كفاءة مجموعات التوليد، وحاجتها لصيانة إسعافية قامت بها الورشات الفنية بشكل فوري.
وأوضح مدير الشركة المهندس عبد المحسن الصالح في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب بانخفاض ساعات التشغيل الكهربائية، مما أدى الى تخفيض ساعات التغذية، مبيناً أن ورشات الصيانة التابعة للشركة السورية للكهرباء باشرت فوراً تنفيذ أعمال صيانة إسعافية وسريعة لمجموعات التوليد. التي عادت إلى الخدمة الآن بشكل تدريجي.
وأضاف الصالح أن صيانة مجموعات التوليد ستسهم في تحسن التغذية الكهربائية وعودة ساعات التشغيل إلى وضعها الطبيعي.
وشهدت محافظة الرقة خلال الأيام الماضية تراجعاً في ساعات التغذية الكهربائية بالتزامن مع موجة حر شديدة وارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية، ما استدعى تنفيذ أعمال صيانة إسعافية لمجموعات التوليد بهدف استعادة استقرار الخدمة وتحسين ساعات التشغيل.
وبحسب النشرة الجوية الصادرة اليوم عن المركز الوطني للأرصاد الجوية توالي درجات الحرارة ارتفاعها، وخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية والجزيرة والشرقية، لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /3-5/ درجات مئوية في أغلب المناطق ،حيث سجلت محافظة الرقة درجات الحرارة 44 درجة مئوية.