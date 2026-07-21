محافظة دمشق تصدر الدفعة الثامنة من بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل في ماروتا سيتي

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق صدور الدفعة الثامنة من بدلات الإيجار المستحقة لأهالي منطقة ماروتا سيتي من مستحقي السكن البديل.

وأوضحت المحافظة عبر قناتها على التلغرام، أن الدفعة تتضمن تسليم البدلات المستحقة سابقاً، إضافة إلى صرف تعويض السنة العاشرة وفق التعويض الجديد المعتمد بمعدل 35 ضعفاً، على أن يتم صرفه على دفعتين كل ستة أشهر.

وبيّنت المحافظة أن تسليم البدلات سيتم وفق القوائم والتسلسل الرقمي المحدد، حيث يشمل يوم الثلاثاء 21 تموز المستحقين من الرقم التسلسلي 3101 إلى الرقم 3245 من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، ومن الرقم 3246 وحتى 3390، وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً.

ويشمل التسليم يوم الأربعاء 22 تموز 2026 المستحقين من الرقم 3391 وحتى 3535، من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، ومن الرقم 3536 وحتى 3680، من الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً.

وأشارت المحافظة إلى أن عملية التسليم ستتم في مديرية تنفيذ المرسوم 66، داعيةً المستحقين إلى الالتزام بالجداول والمواعيد المحددة، واصطحاب الأوراق الثبوتية المطلوبة، وهي الهوية الشخصية ودفتر السكن البديل.

وكانت محافظة دمشق أصدرت في الـ 25 من حزيران الماضي الدفعة السابعة من بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل من أهالي منطقة ماروتا سيتي.

وأصدرت المحافظة في شهر أيار الماضي بياناً أوضحت فيه الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم 66 في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، مؤكدةً أن الهدف هو إنصاف الأهالي المتضررين، واستكمال تنفيذ المشروع وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة.