قوات الاحتلال تتوغل في منطقة وادي الرقاد بريف ‏درعا الغربي

درعا-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي.
وذكر مراسل سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتين عسكريتين توغلت في منطقة وادي الرقاد بريف درعا، ونفذت تحركات داخل المنطقة قبل أن تنسحب من المكان.
وكانت قوات للاحتلال توغلت صباح اليوم في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، كما أطلقت عدة قذائف في محيط بلدة الحميدية ومدينة السلام دون وقوع إصابات.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.