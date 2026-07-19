قوات الاحتلال تتوغل في منطقة وادي الرقاد بريف ‏درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في ‏منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا ‏الغربي‎.‎

وذكر مراسل سانا أن قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتين ‏عسكريتين توغلت في منطقة وادي الرقاد بريف درعا، ‏ونفذت تحركات داخل المنطقة قبل أن تنسحب من ‏المكان‎.‎

وكانت قوات للاحتلال توغلت صباح اليوم في قرية ‏الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، كما أطلقت ‏عدة قذائف في محيط بلدة الحميدية ومدينة السلام دون ‏وقوع إصابات‎.‎

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ‏من ‏خلال ‌‏توغلاتها في الجنوب ‏السوري، والاعتداء على ‏المواطنين من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي ‏من ‏أراضيها، مؤكدةً ‌‏أن جميع الإجراءات ‏التي يتخذها ‏باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر ‌‏قانوني وفقاً ‏للقانون الدولي، ‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‏‌‏بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من ‏الجنوب ‌‏السوري.‏