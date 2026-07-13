غداً.. انطلاق معرض المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية في دمشق‌‎ ‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

تنظّم مديرية زراعة دمشق وريفها، بالتعاون مع غرفة زراعة دمشق وريفها وبرعاية وزارة الزراعة، غداً الثلاثاء، معرض “المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية” في مقر الغرفة، بهدف دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ‏الريفية.‏

ويقدّم المعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية الطبيعية والمصنّعة، إلى جانب أعمال يدوية وقطع فنية ومصنوعات ‏تراثية ويدوية، تعكس أصالة الموروث السوري، وتبرز المهارات الحرفية والإبداعية للنساء في المجتمعات الريفية.‏

وأوضح رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن، في تصريح لـ سانا، أن المعرض يشكّل منصة للتعريف بإبداعات ‏النساء الريفيات، وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام منتجاتهن، بما يسهم في توسيع فرص العمل وتحسين الدخل، وتعزيز دور ‏المرأة في التنمية المحلية المستدامة.‏

ويستمر المعرض ثلاثة أيام، من الـ 14 حتى الـ 16 من تموز الجاري، ويستقبل زواره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً ‏حتى الخامسة مساءً.‏

ويأتي تنظيم المعرض ضمن سلسلة مبادرات تستهدف دعم المرأة في المجتمعات المحلية، وتوسيع منافذ تسويق المنتجات ‏الريفية، بما يعزز استدامة الإنتاج ويحافظ على الموروث الحرفي والغذائي السوري.‏