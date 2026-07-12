التنمية الإدارية والرقابة والتفتيش يطلقان البرنامج الوطني لتأهيل كوادر الرقابة الداخلية

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إطلاق البرنامج الوطني لتأهيل كوادر الرقابة ‏الداخلية (الدفعة الأولى)، بهدف إعداد وتدريب كوادر وطنية تحت إشراف المعهد العالي للرقابة والتفتيش، لشغل إحدى ‏المسميات الوظيفية (رئيس دائرة الرقابة الداخلية – مراقب داخلي) في جميع المحافظات السورية‎.‎

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأحد، أن مدة البرنامج أربعة أشهر، وأن آخر موعد لاستقبال طلبات ‏المتقدمين هو 22/07/2026، مشيرةً إلى أن تفاصيل البرنامج متوفرة عبر الرابط ‎: https://bit.ly/hiring20260709‎، ‏وأن تقديم الطلبات يتم عبر الرابط‎: https://bit.ly/applying20260709‎.

وبينت الوزارة أنه بالنسبة لقبول طلب الموظف المثبت في القطاع العام، يشترط تقديم كتاب ترشيح رسمي من الوزير ‏المختص، متضمناً تأشيرة المحاسب وختمه‎.‎

ولفتت إلى أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل الاختصاص العلمي والمعدل العام، والخبرة المهنية، والمهارات، ‏والعمر، ونتائج المقابلة الشخصية والامتحان التحريري‎.‎

ونوهت الوزارة بأنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين المقبولين مبدئياً، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من ‏اختبارات ومقابلات‎.‎

وتواصل وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تطوير الموارد ‏البشرية في القطاع العام، ورفع كفاءة العاملين، وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير الإدارة ‏العامة‎.‎