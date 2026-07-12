وفاة طفلة إثر سقوطها في بئر ارتوازية بريف الرقة الشمالي

الرقة-سانا



توفيت طفلة اليوم الأحد إثر سقوطها في بئر ارتوازية في قرية صالوكا قرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي.



وأوضح قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة عبد الجواد عبد الكريم، في تصريح لـ سانا، أن فرق الدفاع المدني استجابت فور تلقي البلاغ، وباشرت لدى وصولها إلى الموقع بإجراء عملية سبر ميداني للبئر، حيث أظهرت المعطيات الأولية أن قدمي الطفلة كانتا قريبتين من سطح المياه، فيما كان رأسها باتجاه قعر البئر.



وأضاف عبد الكريم: إن عملية الانتشال استغرقت نحو 45 دقيقة، إلا أن الطفلة كانت قد فارقت الحياة، حيث سلّمت الفرق جثمانها إلى المشفى الوطني في عين عيسى لاستكمال الإجراءات المتبعة.



وأشار إلى أن البئر يبلغ عمقها نحو 250 متراً، فيما يبلغ قطرها نحو 40 سنتيمتراً، الأمر الذي صعّب عملية الإنقاذ، قبل أن تتمكن الفرق من انتشال الطفلة.



يذكر أن فرق الدفاع المدني السوري استجابت خلال الفترة الماضية لحوادث سقوط ‏أطفال في آبار مفتوحة في عدة محافظات سورية، ‏ما أعاد تسليط الضوء على خطورة هذه الآبار، وضرورة الإسراع في تأمينها وإغلاق ‏المهجور منها، تفادياً للحوادث الناجمة عنها، والحفاظ على سلامة الأهالي.