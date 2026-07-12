تربية الحسكة تفتتح دورة تدريبية حول الدعم النفسي والتعلم النشط بالتعاون مع اليونيسف

الحسكة-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم في الحسكة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، دورة تدريبية متخصصة حول الدعم النفسي والتعلم النشط، تستهدف 35 معلماً ومعلمة في مدينة الحسكة، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضحت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الدورة تهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين في تقديم الدعم النفسي للطلبة، وتنمية مهاراتهم في تطبيق استراتيجيات التعلم النشط داخل الغرف الصفية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وأضافت: إن الدورة تتضمن جلسات تدريبية نظرية وعملية يقدمها مدربون مختصون، في إطار التعاون المستمر مع منظمة اليونيسف لتطوير الكوادر التعليمية، وتعزيز الممارسات التربوية في المحافظة.

وتبذل مديرية التربية والتعليم في محافظة الحسكة جهوداً مستمرة لتعزيز قدرات المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.