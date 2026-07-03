اليابان تدين التفجير الإرهابي في دمشق

دمشق-سانا

أدانت اليابان التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس مقهى في محيط القصر العدلي بالعاصمة دمشق.

وقالت سفارة اليابان في سوريا في بيان على منصة “إكس”: ندين بشدة الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة داخل مقهى في حي الحجاز بدمشق، والذي أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى، ونتقدم بأحرّ التعازي إلى أسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

وأسفر التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق أمس الخميس عن مقتل تسعة مدنيين، وإصابة 20 آخرين، الأمر الذي لاقى إدانات عربية ودولية واسعة أكدت التضامن مع سوريا في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.

وأكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.