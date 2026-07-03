اليابان تدين التفجير الإرهابي في دمشق

2B2A0633 1 اليابان تدين التفجير الإرهابي في دمشق

دمشق-سانا

أدانت اليابان التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس مقهى في محيط القصر العدلي بالعاصمة دمشق.

وقالت سفارة اليابان في سوريا في بيان على منصة “إكس”: ندين بشدة الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة داخل مقهى في حي الحجاز بدمشق، والذي أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى، ونتقدم بأحرّ التعازي إلى أسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

وأسفر التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق أمس الخميس عن مقتل تسعة مدنيين، وإصابة 20 آخرين، الأمر الذي لاقى إدانات عربية ودولية واسعة أكدت التضامن مع سوريا في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.

وأكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.

مباحثات في دمشق لتعزيز الشراكة مع “إيرباص” في مجال الطيران المدني
الوزير الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: سوريا وتركيا بدأتا تاريخاً جديداً وستعملان معاً لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة
موقع جديد لصندوق التنمية السوري يعزز الشفافية ويمهّد لمرحلة التنفيذ
واقع القطاع الصحي في حلب والأضرار التي طالت المنشآت الطبية
طرح ستة مشاريع لتعزيز الاستثمار في قطاع النقل الذكي خلال معرض “تكسبو لاند” بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك