الأوقاف تناقش أداء مديرياتها في النصف الأول من 2026 وخططها للنصف الثاني

اللاذقية-سانا

ناقشت وزارة الأوقاف أداء إداراتها، ومديرياتها في مختلف المحافظات خلال النصف الأول من العام 2026، والخطط والمبادرات الاستراتيجية المقرر تنفيذها خلال النصف الثاني، وذلك خلال اجتماع موسع في محافظة اللاذقية.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع عقد برئاسة وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، وبحضور مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية عبد الرحيم عطون، إلى جانب معاوني الوزير، ومديري المديريات والإدارات المركزية، ومديري الأوقاف في المحافظات.

وركز الاجتماع على سبل تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل بين الإدارات المركزية ومديريات الأوقاف، والارتقاء بجودة الخدمات، بما ينسجم مع رؤية الوزارة وتوجهاتها، ويسهم في تعزيز رسالتها الدينية والوطنية وخدمة المجتمع.

وكانت وزارة الأوقاف نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري عدداً من البرامج والمبادرات في مجالات التعليم الشرعي، وتأهيل الكوادر الدينية، والتحول الرقمي، وترميم المساجد، إضافة إلى تنظيم الأنشطة الدعوية والعلمية، في إطار خطتها الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي.