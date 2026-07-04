محافظ القنيطرة يناقش مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا الانتهاكات الإسرائيلية ‏المتكررة

القنيطرة-سانا‏

ناقش محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد مع وفد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن ‏سوريا، ‏المنبثقة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ‏للقانون الدولي في محافظة القنيطرة، وذلك في إطار مهمة اللجنة.‏

وقدم المحافظ خلال اللقاء الذي جرى في المحافظة اليوم السبت، عرضاً شاملاً حول واقع ‏الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها قرى وبلدات المحافظة، وانعكاساتها على حياة ‏السكان واستقرارهم، وما تسببه من أضرار في القطاعين الزراعي والثروة الحيوانية، ‏إضافة إلى آثارها النفسية والاجتماعية على السكان.‏

واستعرض وفد اللجنة طبيعة المهمة المكلف بها، والمتمثلة بالتوثيق والتحقيق في ‏الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في محافظة القنيطرة، تمهيداً لإعداد التقارير ‏اللازمة وفق آليات الأمم المتحدة.‏

واطلع الوفد خلال زيارات ميدانية إلى بلدات الحميدية وأم العظام وجباتا الخشب، على ‏الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك تضرر مصادر الرزق، ولا ‏سيما في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، إلى جانب هدم عدد من المنازل.‏

وضم الوفد المفوضتين منية عمار وفيونوالا ني أولاين، ‏وأعضاء من فريق التحقيق.‏

وتأتي هذه الزيارة في إطار مهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ‏لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في محافظة القنيطرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وخرقها ‏للاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.‏

وأنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في الـ22 من آب عام 2011 من قبل ‏مجلس ‏حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد انطلاق الثورة السورية بعدة أشهر، للتحقيق ‏في انتهاكات ‏حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها النظام البائد.‏