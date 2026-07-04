محافظ القنيطرة يناقش مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا الانتهاكات الإسرائيلية ‏المتكررة

القنيطرة-سانا
ناقش محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد مع وفد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المنبثقة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي في محافظة القنيطرة، وذلك في إطار مهمة اللجنة.
وقدم المحافظ خلال اللقاء الذي جرى في المحافظة اليوم السبت، عرضاً شاملاً حول واقع الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها قرى وبلدات المحافظة، وانعكاساتها على حياة السكان واستقرارهم، وما تسببه من أضرار في القطاعين الزراعي والثروة الحيوانية، إضافة إلى آثارها النفسية والاجتماعية على السكان.
واستعرض وفد اللجنة طبيعة المهمة المكلف بها، والمتمثلة بالتوثيق والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في محافظة القنيطرة، تمهيداً لإعداد التقارير اللازمة وفق آليات الأمم المتحدة.
واطلع الوفد خلال زيارات ميدانية إلى بلدات الحميدية وأم العظام وجباتا الخشب، على الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك تضرر مصادر الرزق، ولا سيما في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، إلى جانب هدم عدد من المنازل.
وضم الوفد المفوضتين منية عمار وفيونوالا ني أولاين، وأعضاء من فريق التحقيق.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في محافظة القنيطرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وخرقها للاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وأنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في الـ22 من آب عام 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد انطلاق الثورة السورية بعدة أشهر، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها النظام البائد.