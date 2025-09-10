وزير التنمية يناقش مع رئيس اتحاد نقابات العمال قضايا العاملين في القطاع العام

دمشق- سانا

ناقش وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد، عدداً من الملفات المتعلقة بواقع العاملين في القطاع العام، ودورهم المحوري في مسار التحول المؤسسي الشامل.

وأكد السكاف خلال لقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة اليوم، أن التنمية الإدارية ماضية في تحديث التشريعات الناظمة للعمل الحكومي وتطوير أنظمة الموارد البشرية، بما يضمن رفع الكفاءة الوظيفية وتحفيز الأداء، مشدداً على أهمية الشراكة مع الاتحاد في نقل هموم العمال ومقترحاتهم، وصياغتها ضمن سياسات عملية قابلة للتنفيذ.

من جانبه، أشار الأحمد إلى حرص الاتحاد على دعم جهود الإصلاح المؤسسي والمساهمة في تحسين بيئة العمل، مع التركيز على حماية حقوق العاملين وتعزيز دورهم في التنمية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لبلورة برامج تدريبية وتطويرية تستهدف العاملين في مؤسسات الدولة، وبما يرسّخ قيم العدالة الوظيفية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

