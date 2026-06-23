هيئة الطيران المدني: لم تُمنح أي موافقة نهائية لتشغيل رحلات بين برلين ودمشق

دمشق-سانا

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، أن ما تم تداوله بشأن الإعلان عن تشغيل رحلات جوية مباشرة بين برلين ودمشق اعتباراً من شهر آب القادم، لا يزال غير نهائي.

وبيّنت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن استكمال إجراءات تشغيل هذا الخط لا يزال مرتبطاً بالحصول على الموافقات التنظيمية والتشغيلية اللازمة من الجهات المختصة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى جانب استكمال الإجراءات الفنية المتبعة بين الجانبين وفق الأطر القانونية الناظمة.

وأكدت أنه لم تُمنح حتى تاريخه أي موافقة تشغيل نهائية لتسيير رحلات منتظمة بين برلين ودمشق، مشيرة إلى أن المباحثات مع الجهات الألمانية المختصة لا تزال مستمرة لاستكمال المتطلبات اللازمة.

ورحبت الهيئة باهتمام شركات الطيران الدولية بخدمة السوق السورية، مؤكدة أنها ستعلن عن أي تطورات أو مواعيد تشغيل معتمدة فور استكمال الإجراءات الرسمية واعتمادها بشكل نهائي.

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا عمر الحصري، أعلن في الـ 19 من الشهر الجاري عن تقدم في المباحثات الجارية مع الجهات المختصة في ألمانيا بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين البلدين.