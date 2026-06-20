القبض على متورط بأنشطة متعلقة بتصنيع واستخدام عبوات ناسفة يتبع لتنظيم “داعش” الإرهابي

دمشق-سانا

ألقت وحدات وزارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، القبض على المدعو أكرم صالح الحمد، المعروف بلقب “عبدو تصنيع”، الذي كان يتولى مسؤولية التصنيع ضمن قطاع التصنيع التابع لتنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة الشرقية.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أنه بحسب المعلومات الأولية المستقاة من التحقيقات مع موقوفين سابقين من عناصر الخلية ذاتها، فإن المذكور يُعد من أبرز المتورطين في إعداد وتصنيع العبوات الناسفة والألغام التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عملياته الإرهابية في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن المعطيات تشير إلى تورط المذكور في تفجير دراجة نارية مفخخة في مدينة البوكمال، إضافة إلى ضلوعه في تفجير عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية من نوع “شاص” تابعة للجيش العربي السوري، فضلاً عن قيامه بزرع عبوة ناسفة كانت معدّة لاستهداف أحد عناصر الأمن الداخلي.

وأشارت الوزارة إلى أن وحداتها وجهاز الاستخبارات ضبطوا بحوزة الحمد عدداً من الذخائر، والأحزمة الناسفة، والصواعق، والمتفجرات.

وبينت الوزارة أنه جرت إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.