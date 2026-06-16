المحاسبة عبر القانون… طريق سوريا لمعالجة إرث انتهاكات النظام ‏البائد

دمشق-سانا‏

بعد عقود من حكم النظام البائد وما خلّفه من انتهاكات جسيمة لحقوق ‏الإنسان، ومع بروز ملامح مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، تظهر ‏العدالة ‏الانتقالية بوصفها خياراً وطنياً أساسياً لمعالجة إرث الماضي، وترسيخ ‏مبدأ المحاسبة كمسؤولية تضطلع بها الدولة ومؤسساتها، ‏لا الأفراد، بما ‏يضمن كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وترسيخ سيادة ‏القانون، وبما يسهم في بناء دولة قائمة على ‏الحقوق والمواطنة ومنع ‏تكرار الانتهاكات مستقبلاً‎.‎

‎المحاسبة وفق مسار قانوني منظم‎

وزير العدل مظهر الويس شدد في منشور عبر منصة‎ “X” ‎اليوم الإثنين ‏على أن العدالة مستمرة عبر القانون ومؤسسات الدولة، ولا ‏مكان ‏للفوضى أو الانتقام، بل لسيادة القانون وحفظ الحقوق للضحايا‎.‎

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي، أن ‏محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوري هي ‏حق ‏للضحايا، فيما يبقى تنفيذ هذا الحق مسؤولية الدولة ومؤسساتها القضائية ‏والأمنية‎.‎

‎مسار المحاكمات… الضمانة الحقيقية للعدالة‎

النائب العام للجمهورية حسان التربة أكد أن مسار العدالة الانتقالية في ‏سوريا لا يعتمد على وسيلة واحدة، بل على منظومة متكاملة ‏قانونية ‏وحقوقية وسياسية، مشيراً إلى أنه يسير بشكل طبيعي وفقاً للقانون ‏السوري‎.‎

بدورها، شددت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على أن المسار يقوم على ‏المسؤولية الفردية والمساءلة القانونية، ولا يستند إلى الانتقام ‏والثأرية، ‏محذرة من أن العقاب الجماعي يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق ‏الإنسان، ويؤدي إلى إنتاج مظالم جديدة‎.‎

‎وزارة العدل توثق الجرائم وتقدم المجرمين للقضاء‎

وضمن مسار العدالة ومنع الإفلات من العقاب، تعمل وزارة العدل على ‏تقديم المجرمين الذين ارتكبوا مجازر وانتهاكات بحق أبناء ‏الشعب ‏السوري للعدالة، عبر إجراءات قانونية واضحة تقوم على التحقيق وجمع ‏الأدلة وتوثيق الوقائع، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء ‏المختص‎.‎

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز مبدأ الشفافية ‏والمحاسبة القضائية، بما يضمن تحقيق سيادة القانون واستقلالية ‏القضاء، ‏ويعكس التزام الدولة بتطبيق العدالة بموضوعية ودون تمييز‎.‎

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة اعترافات عدد من الموقوفين حول ‏عمليات سرقة الأعضاء والتصفية التي كانت تتم في مشفى ‏تشرين ‏العسكري إبان حكم النظام البائد‎.‎

‎أول محاكمة لرموز النظام البائد‎

وتواصل الجهات القضائية عملها في محاكمة رموز النظام البائد حيث ‏تُعد محاكمة عاطف نجيب أولى هذه المحاكمات لشخصيات ‏أمنية رفيعة، ‏في خطوة تمثل بداية فعلية لمسار العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى كشف ‏الحقيقة ومحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا‎.‎

وتأتي هذه المحاكمات العلنية وفق رأي خبراء قانونيين ضمن إطار رؤية ‏أوسع تسعى الدولة من خلالها إلى بناء منظومة عدالة تضمن ‏عدم تكرار ‏الانتهاكات التي تعرض لها السوريون، وتشمل محاسبة المسؤولين عن ‏الجرائم، وتعويض المتضررين، وتوثيق الأحداث ‏التي شكلت مفاصل ‏أساسية في تاريخ البلاد‎.‎