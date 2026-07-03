إصابة 24 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏

محافظات-سانا‏

أصيب 24 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير وقعت في عموم سوريا، يوم أمس الخميس، ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة بأن فرقه استجابت لـ 18 حادث سير ‏أسفرت عن إصابة 23 مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج ‏اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية ‏للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء ‏القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 202 حريق، بينها 13 في الحقول والمحاصيل الزراعية، ‏والباقي متفرقات في (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك ‏الكهربائية)، وتم إخمادها، وأسفرت عن إصابة مدني، تم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، ‏بينما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.‏

وذكّر الدفاع المدني الأهالي بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في ‏المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وتوفي شخص وأصيب 23 آخرون بجروح أول أمس الأربعاء، جراء وقوع 242 حريقاً ‏وحادث سير في سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني ‏السوري ‏في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث‎.‎