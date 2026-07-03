إصابة 24 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏

محافظات-سانا
أصيب 24 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير وقعت في عموم سوريا، يوم أمس الخميس، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة بأن فرقه استجابت لـ 18 حادث سير أسفرت عن إصابة 23 مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 202 حريق، بينها 13 في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات في (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، وتم إخمادها، وأسفرت عن إصابة مدني، تم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، بينما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني الأهالي بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي شخص وأصيب 23 آخرون بجروح أول أمس الأربعاء، جراء وقوع 242 حريقاً وحادث سير في سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.