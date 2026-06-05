الأمن الداخلي في حلب يلقي القبض على عصابة لسرقة السيارات تضم 16 شخصاً

photo 1 2026 06 05 23 01 04 الأمن الداخلي في حلب يلقي القبض على عصابة لسرقة السيارات تضم 16 شخصاً

حلب-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصاً متورطين في سرقة السيارات، وذلك إثر تحريات ومتابعات مكثفة أسفرت عن الإطاحة بهم في مدينتي حلب والرقة.

وأوضحت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن التحقيقات الأولية أظهرت ‏تورط أفراد العصابة في سرقة نحو 15 مركبة، يقودها أربعة أشخاص رئيسيين تولوا تنفيذ عمليات السرقة وتصريف المسروقات.

ولفتت الوزارة إلى أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد أربع مركبات وسلمتها إلى أصحابها، فيما تتواصل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

photo 2 2026 06 05 23 01 04 الأمن الداخلي في حلب يلقي القبض على عصابة لسرقة السيارات تضم 16 شخصاً
photo 3 2026 06 05 23 01 04 الأمن الداخلي في حلب يلقي القبض على عصابة لسرقة السيارات تضم 16 شخصاً
photo 4 2026 06 05 23 01 05 الأمن الداخلي في حلب يلقي القبض على عصابة لسرقة السيارات تضم 16 شخصاً
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