الأمن الداخلي في حلب يلقي القبض على عصابة لسرقة السيارات تضم 16 شخصاً

حلب-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصاً متورطين في سرقة السيارات، وذلك إثر تحريات ومتابعات مكثفة أسفرت عن الإطاحة بهم في مدينتي حلب والرقة.

وأوضحت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن التحقيقات الأولية أظهرت ‏تورط أفراد العصابة في سرقة نحو 15 مركبة، يقودها أربعة أشخاص رئيسيين تولوا تنفيذ عمليات السرقة وتصريف المسروقات.

ولفتت الوزارة إلى أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد أربع مركبات وسلمتها إلى أصحابها، فيما تتواصل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.