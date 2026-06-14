وزارة الاتصالات توقف الوصول إلى مواقع إلكترونية للقمار والمراهنات حمايةً للمستخدمين

دمشق-سانا



أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إيقاف الوصول إلى مواقع إلكترونية للقمار والمراهنات حمايةً للمستخدمين في سوريا.



وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لإيقاف الوصول إلى عدد من مواقع القمار والمراهنات، التي تستهدف المواطنين في سوريا، وذلك استناداً إلى الشكاوى الواردة إليها، وحرصاً على حماية المستخدمين وتعزيز سلامة الفضاء الرقمي.



وبينت الوزارة أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي ريثما تنتهي اللجنة التي شكلتها الوزارة من أعمالها في التحقق من نشاط هذه المواقع، وذلك بالنظر إلى مخالفة أنشطة المقامرة والرهان للأحكام القانونية النافذة، وما تنطوي عليه من غرر وتغرير ومخاطر مالية واجتماعية تطال الأفراد والأسر.



وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت منصات التواصل الاجتماعي رسمياً، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف ما يستهدف المستخدمين في سوريا من إعلانات مرتبطة بهذه المواقع.



وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة الشكاوى الواردة إليها، ورصد المخالفات ضمن الفضاء الرقمي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأطر القانونية الناظمة، بما يسهم في تعزيز بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وحماية المجتمع من الأنشطة غير المشروعة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الرامية إلى الحد من انتشار أنشطة القمار والمراهنات الإلكترونية المخالفة للقوانين النافذة، وتعزيز حماية المستخدمين من المخاطر المالية والاجتماعية المرتبطة بها، إلى جانب الحفاظ على بيئة رقمية آمنة وموثوقة والحد من استغلال المنصات الإلكترونية في أنشطة غير مشروعة.