محافظ السويداء يبحث مع مديرية الطوارئ في المنطقة ‏الجنوبية تعزيز التعاون‌‏ المشترك

السويداء-سانا
بحث محافظ السويداء مصطفى البكور مع مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المنطقة الجنوبية، ياسر ننة، وقائد العمليات في المنطقة الجنوبية، أحمد هاجر، سبل تعزيز التعاون المشترك.
وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المجتمعين ناقشوا آليات تنسيق الجهود بين الجانبين في مواجهة الطوارئ والكوارث، وتبادل المعلومات بما يضمن سرعة الاستجابة للأزمات.
واستجاب مركز إزالة مخلفات الحرب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمنطقة الجنوبية، خلال الشهر الماضي لبلاغات مواطنين من بلدة صما بريف السويداء عن وجود مخلفات حرب، حيث تم إتلافها دون وقوع أضرار أو إصابات بشرية.
يشار إلى أن مخلفات الحرب لا تزال تشكّل تهديداً خطيراً طويل الأمد على حياة المدنيين، وتتسبب بانفجارات قاتلة، وإصابات بليغة، وتعيق عودة الحياة إلى طبيعتها، وتُقوّض سبل العيش، كما تُهدد الأنشطة التعليمية والزراعية، وتحرم آلاف السوريين من العودة إلى مناطقهم.