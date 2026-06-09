محافظ السويداء يبحث مع مديرية الطوارئ في المنطقة ‏الجنوبية تعزيز التعاون‌‏ المشترك

السويداء-سانا ‏

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور مع مدير مديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث في المنطقة الجنوبية، ياسر ننة، وقائد العمليات في المنطقة ‏الجنوبية، أحمد هاجر، سبل تعزيز التعاون المشترك.‏

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن ‏المجتمعين ناقشوا آليات تنسيق الجهود بين الجانبين في مواجهة الطوارئ ‏والكوارث، وتبادل المعلومات بما يضمن سرعة الاستجابة للأزمات.‏

واستجاب مركز إزالة مخلفات الحرب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‏بالمنطقة الجنوبية، خلال الشهر الماضي لبلاغات مواطنين من بلدة صما ‏بريف السويداء عن وجود مخلفات حرب، حيث تم إتلافها دون وقوع أضرار ‏أو إصابات بشرية.

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يشار إلى أن مخلفات الحرب لا تزال تشكّل تهديداً ‏خطيراً طويل ‏الأمد على ‏حياة المدنيين، وتتسبب بانفجارات قاتلة، وإصابات ‏بليغة، وتعيق ‏عودة الحياة ‏إلى طبيعتها، وتُقوّض سبل العيش، كما تُهدد الأنشطة ‏التعليمية ‏والزراعية، ‏وتحرم آلاف السوريين من العودة إلى مناطقهم.‏