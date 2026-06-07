وزير الأشغال ومحافظ ديرالزور يبحثان معالجة تحديات السكن والبنى التحتية وتسريع المشاريع الخدمية

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع محافظ دير الزور زياد العايش والوفد المرافق، واقع القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة، ولا سيما ملفات الإسكان والطرق والجسور، والتحديات التي تواجه إعادة تأهيلها.

وتركز الاجتماع، الذي عُقد اليوم الأحد في مبنى الوزارة، على المشاريع المتعثرة وسبل إعادة تفعيلها، إضافة إلى مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، وضرورة اعتماد دراسات حديثة وتصاميم متطورة تستفيد من التجارب العربية الناجحة، بما يسهم في دعم التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض الوزير عبد الرزاق المشاريع التي تنفذها الوزارة في دير الزور، والدراسات الجارية لإيجاد حلول إسعافية وأخرى دائمة لمعالجة التحديات القائمة، مؤكداً أهمية تسريع وتيرة العمل وتعزيز جاهزية مؤسسات الوزارة في دعم المحافظة، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات في المنطقة.

من جانبه، أشار المحافظ إلى التحديات التي تواجه المحافظة بعد التحرير، ولا سيما الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء فيضانات نهر الفرات، والحاجة إلى دعم فني وتقني من الوزارة لتطوير كوادر المحافظة ورفع كفاءتها.

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة منذ ‌‏عدة أيام، ‏ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ما استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة، ‏لمتابعة تطورات الوضع والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ولحماية ‏السكان والممتلكات وتقليل ‏الخسائر المحتملة.