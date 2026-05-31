تضرر أكثر من 10 آلاف دونم من الأراضي الزراعية بدير الزور جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات

دير الزور-سانا

تجاوزت المساحات الزراعية المتضررة في محافظة دير الزور جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات 10 آلاف دونم، توزعت على مناطق متفرقة في المحافظة، وفقاً لعضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في المحافظة المهندس ياسر عبوش.

وأوضح عبوش في تصريح لمراسل سانا خلال اجتماع عقد في مبنى مديرية الزراعة اليوم الأحد، أن المساحات المتضررة توزعت في الميادين 772 دونماً، والكشكية 350 دونماً، والسوسة 650 دونماً، وموحسن 750 دونماً، وذيبان 200 دونم، والخريطة 2293 دونماً، وتبني 1238 دونماً، ومحيميدة 1200 دونم، والحويجة 1500 دونم، والكسرة 336 دونماً، والكرامة 840 دونماً.

وبين أن الاجتماع تناول حصر المساحات المتضررة جراء الفيضان الأخير، تمهيداً لرفع التقارير إلى لجنة تعويض الأضرار، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تأمين المؤسسة السورية للحبوب للّوجستيات اللازمة لضمان تنقل الكوادر بين ضفتي نهر الفرات واستمرارية الخدمات الزراعية.

وأشار إلى أن المجتمعين استعرضوا آلية صرف مستحقات الفلاحين، سواء عبر المصرف الزراعي أو من خلال تطبيق “شام كاش”، بما يسهم في تسهيل إجراءات حصول الفلاحين على مستحقاتهم، وتبسيط المعاملات المالية المتعلقة بالقطاع الزراعي.

وكان فريق من مديرية الزراعة في دير الزور أجرى أمس السبت، جولة ميدانية في مناطق الريف الشرقي لتقييم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومحركات الري نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.