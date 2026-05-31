وزارة السياحة توثق أضرار المنشآت السياحية على ضفتي ‏الفرات

دمشق-سانا
وثقت وزارة السياحة الأضرار التي لحقت بالمنشآت السياحية على ضفتي الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، وذلك في إطار تقييم الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب النهر.
وأوضح استشاري التطوير في وزارة السياحة ساطع ياسين لـ سانا اليوم الأحد، أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية، تسبب بأضرار متفاوتة في عدد من المنشآت السياحية، شملت بعض المطاعم الشعبية وأماكن الجلوس المطلة على النهر، إضافة إلى تأثر بعض المرافق الخدمية والبنى التحتية.
وأضاف: إن فريقاً من وزارة السياحة وثق هذه الأضرار عبر جولة ميدانية تفقدية وصنفها وفق درجة الخطورة والحاجة إلى التدخل العاجل.
وأشار ياسين، إلى أنه سيتم رفع تقرير مفصل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم أصحاب هذه المنشآت وإعادة تأهيلها، بما يضمن استمرارية العمل السياحي في المنطقة.
ولفت ياسين إلى أن هذه الجولة تندرج ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى وضع خطط احترازية لمواجهة حالات الطوارئ المماثلة ورسم مسارات سياحية بديلة، بما يعزز مشاركة أصحاب المنشآت في بناء القطاع السياحي وتطويره.
وتواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية تنفيذ أعمال الاستجابة الطارئة والتدخلات الميدانية في محافظتي دير الزور والرقة، إثر ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وذلك ضمن غرفة الطوارئ المشتركة التي تضم الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، بهدف الحد من الأضرار وضمان سلامة المدنيين، واستمرارية عمل المنشآت الحيوية.