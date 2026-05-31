وزارة السياحة توثق أضرار المنشآت السياحية على ضفتي ‏الفرات

دمشق-سانا

وثقت وزارة السياحة الأضرار التي لحقت بالمنشآت السياحية ‏على ضفتي الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، وذلك في ‏إطار تقييم الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب النهر‎.‎

وأوضح استشاري التطوير في وزارة السياحة ساطع ياسين لـ ‏سانا اليوم الأحد، أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات ‏خلال ‏الأيام الماضية، تسبب بأضرار متفاوتة في عدد من ‏المنشآت ‏السياحية، شملت بعض المطاعم الشعبية وأماكن ‏الجلوس المطلة ‏على النهر، إضافة إلى تأثر بعض المرافق ‏الخدمية والبنى ‏التحتية‎.‎

وأضاف: إن فريقاً من وزارة السياحة وثق هذه الأضرار‏ عبر ‏جولة ميدانية تفقدية وصنفها وفق درجة الخطورة والحاجة إلى ‏التدخل العاجل.‏

وأشار ياسين، إلى أنه سيتم رفع تقرير مفصل إلى الجهات ‏المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم أصحاب هذه المنشآت ‏وإعادة تأهيلها، بما يضمن استمرارية العمل السياحي في المنطقة‎.‎

ولفت ياسين إلى أن هذه الجولة تندرج ضمن استراتيجية الوزارة ‏الهادفة إلى وضع خطط احترازية لمواجهة حالات الطوارئ ‏المماثلة ورسم مسارات سياحية بديلة، بما يعزز مشاركة أصحاب ‏المنشآت في بناء القطاع السياحي وتطويره‎. ‎

وتواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية ‏تنفيذ ‏أعمال الاستجابة الطارئة والتدخلات الميدانية في ‏محافظتي دير ‏الزور والرقة، إثر ارتفاع منسوب مياه ‏نهر الفرات، وذلك ضمن ‏غرفة الطوارئ المشتركة التي ‏تضم الوزارات والمحافظات ‏والهيئات المعنية، بهدف ‏الحد من الأضرار وضمان سلامة ‏المدنيين، واستمرارية ‏عمل المنشآت الحيوية‎.‎