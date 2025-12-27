قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قرية طرنجة، وصولاً إلى أطراف بلدة جباثا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا، بأن قوة للجيش الإسرائيلي، مؤلفة من ست آليات عسكرية، دخلت من اتجاه التلول الحمر، مروراً بالمنطقة الواقعة بين بلدتي بيت جن وحضر، وصولاً إلى قرية طرنجة، ثم تابعت تحركها باتجاه بلدة جباثا الخشب، حيث تم رصدها في الأطراف الجنوبية للبلدة وفي إحدى المناطق المرتفعة المحيطة بها.

وأضاف المراسل: إن القوة قامت بجولة قصيرة في المنطقة، تزامناً مع تحليق طائرة مسيّرة (درون) فوق موقع التحرك، قبل أن تغادر باتجاه قرية أوفانيا في ريف المحافظة الشمالي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت يوم أمس منطقة تل الأحمر الشرقي بثلاث قذائف، رافقها إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة باتجاه المنطقة.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.