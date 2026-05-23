وزارة الطاقة تدين الاعتداء على الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء

دمشق-سانا

أدانت وزارة الطاقة الاعتداء الذي تعرّضت له الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء، من قبل مجموعات خارجة عن القانون، وما رافقه من أعمال ترويع وتهديد للكوادر العاملة، بما في ذلك التهديد بالخطف أثناء أداء واجبهم المهني والإنساني.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر، في تصريح لمراسلة سانا اليوم السبت، أن استهداف العاملين في قطاع الخدمات الأساسية والمؤسسات الحكومية، يمسّ بشكل مباشر حياة المواطنين اليومية، ويهدد استقرار واستمرار الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، وفي مقدمتها خدمات المياه التي تُعدّ من القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الإنساني والمعيشي.

وأشار العمر إلى أن كوادر المؤسسات الخدمية تعمل لخدمة جميع المواطنين دون استثناء، وتحت ظروف صعبة، الأمر الذي يستوجب توفير الحماية والدعم لهم، لا تعريضهم للترهيب والاعتداء.

ودعا العمر الجهات والفعاليات المجتمعية في محافظة السويداء إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات العامة والعاملين فيها، وضمان استمرار المرافق الحيوية بعيداً عن أي أعمال فوضى أو تجاوزات تمسّ المصلحة العامة.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت يواصل فيه قطاع المياه في سوريا جهوده لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين، وسط تأكيد رسمي على ضرورة تحييد المؤسسات الخدمية عن أي اعتداءات أو ممارسات تعيق عملها، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على حياة الأهالي واستقرار الخدمات الحيوية.