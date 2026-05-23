الأمن الداخلي في حماة يلقي القبض على أحد ضباط النظام البائد

دمشق-سانا
ألقت مديرية أمن سلمية التابعة لقيادة الأمن الداخلي في حماة، أمس الجمعة، القبض على اللواء محمد محسن نيوف، أحد ضباط النظام البائد.
وأفاد مصدر أمني لـ سانا، بأن قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة تمكنت بعد عملية دقيقة ومتابعة مستمرة من توقيف اللواء محمد محسن نيوف، والذي شغل مناصب عدة في جيش النظام البائد.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري زمن النظام البائد، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أمس الجمعة، أنها تمكنت من إلقاء القبض على محمد عماد محرز أحد سجاني صيدنايا في زمن النظام البائد، لتكون هذه العملية الثانية من نوعها يوم أمس.