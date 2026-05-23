الأمن الداخلي في حماة يلقي القبض على أحد ضباط النظام البائد

دمشق-سانا‏

ألقت مديرية أمن سلمية التابعة لقيادة الأمن الداخلي في حماة، أمس الجمعة، القبض على اللواء محمد محسن نيوف، أحد ضباط ‏النظام البائد.‏

وأفاد مصدر أمني لـ سانا، بأن قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة تمكنت بعد عملية دقيقة ومتابعة مستمرة من توقيف اللواء ‏محمد محسن نيوف، والذي شغل مناصب عدة في جيش النظام البائد.‏

وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة ‏المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات ‏بحق الشعب السوري زمن النظام البائد، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم ‏الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان ‏حقوق الضحايا وأسرهم.‏

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أمس الجمعة، أنها تمكنت من إلقاء القبض على محمد عماد محرز أحد سجاني ‏صيدنايا في زمن النظام البائد، لتكون هذه العملية الثانية من نوعها يوم أمس.‏

