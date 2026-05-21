اتحاد غرف التجارة السورية يشكل مجلس شباب وريادة الأعمال

دمشق-سانا
أصدر اتحاد غرف التجارة السورية، قراراً يقضي بتشكيل “مجلس شباب ورياديي الأعمال السوريين” تحت الإشراف المباشر للاتحاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشباب في سوريا.
ووفقاً للقرار، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، سيتولى المجلس طرح مبادرات ومشاريع اقتصادية تسهم في دعم التنمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، في خطوة تُعدّ دفعة مهمة نحو إشراك الجيل الجديد في رسم ملامح الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي القرار، المستند إلى مداولات مجلس إدارة الاتحاد خلال جلسته المنعقدة بتاريخ الـ 13 من نيسان 2026، بهدف فتح آفاق جديدة أمام الشباب، من خلال تحويل المشاريع الناشئة والابتكارات إلى كيانات اقتصادية مستدامة، قادرة على توليد فرص عمل وتحفيز الابتكار.
وحسب القرار، تم تعيين زياد حسام الدين ناعورة رئيساً للمجلس، ومحمد عمر الشرم نائباً للرئيس، على أن تستكمل تسمية بقية الأعضاء بقرارات لاحقة.
ويشكل المجلس منصة حيوية تجمع رواد الأعمال الشباب مع القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية داخل سوريا وخارجها، عبر تنظيم المؤتمرات والملتقيات والبرامج التدريبية وورشات العمل المتخصصة، بما يعزز ثقافة الإبداع والابتكار ويدعم المبادرات الريادية الواعدة.