اتحاد غرف التجارة السورية يشكل مجلس شباب وريادة الأعمال

دمشق-سانا‏

أصدر اتحاد غرف التجارة السورية، قراراً يقضي بتشكيل “مجلس شباب ورياديي الأعمال ‏السوريين” تحت الإشراف المباشر للاتحاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال ‏وتمكين الشباب في سوريا.‏

ووفقاً للقرار، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس،‏ سيتولى المجلس طرح مبادرات ‏ومشاريع اقتصادية تسهم في دعم التنمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، في خطوة تُعدّ ‏دفعة مهمة نحو إشراك الجيل الجديد في رسم ملامح الاقتصاد السوري خلال المرحلة ‏المقبلة.‏

ويأتي القرار، المستند إلى مداولات مجلس إدارة الاتحاد خلال جلسته المنعقدة بتاريخ الـ 13 من ‏نيسان 2026، بهدف فتح آفاق جديدة أمام الشباب، من خلال تحويل المشاريع الناشئة ‏والابتكارات إلى كيانات اقتصادية مستدامة، قادرة على توليد فرص عمل وتحفيز الابتكار.‏

وحسب القرار، تم تعيين زياد حسام الدين ناعورة رئيساً للمجلس، ومحمد عمر الشرم ‌‏نائباً للرئيس، على أن تستكمل تسمية بقية الأعضاء بقرارات لاحقة.‏

ويشكل المجلس منصة حيوية تجمع رواد الأعمال الشباب مع القطاع الخاص والمؤسسات ‏الاقتصادية داخل سوريا وخارجها، عبر تنظيم المؤتمرات والملتقيات والبرامج التدريبية ‏وورشات العمل المتخصصة، بما يعزز ثقافة الإبداع والابتكار ويدعم المبادرات الريادية ‏الواعدة.