المواصلات الطرقية تنهي أعمال تنظيف المحاور الطرقية الرئيسية في اللاذقية

اللاذقيةسانا

أنهت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الطرقية على عدد من المحاور الرئيسية ضمن محافظة اللاذقية، شملت أوتوتسترادي اللاذقية – طرطوس، واللاذقية – أريحا، إضافة إلى طريق اللاذقية – كسب.



وأكد مدير فرع اللاذقية في المؤسسة المهندس مصعب أحمد، في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الإثنين، أن الأعمال تضمنت تعزيل الخنادق والقنوات البيتونية والشوايات المطرية، وتعشيب جوانب الطرق، إلى جانب إزالة وترحيل الأتربة والمخلفات المتراكمة على حواف الطرق، بما يعزز السلامة المرورية، ويحافظ على المظهر الحضاري لشبكة الطرق.



وأشار أحمد إلى أن فرق العمل أنجزت أعمالها وفق خطة زمنية محددة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرار انسيابية الحركة المرورية أثناء التنفيذ، دون تأثير يذكر على حركة السير.



وبيّن أحمد أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المؤسسة الدورية الهادفة إلى الحفاظ على جاهزية الطرق المركزية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدميها، وخاصةً مع تزايد الحركة المرورية خلال فصل الصيف.



ودعا أحمد المواطنين ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بعدم رمي المخلفات على جوانب الطرق، والمساهمة في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري.



وتواصل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة على مختلف المحاور الطرقية الرئيسية في جميع المحافظات، بهدف الحفاظ على جاهزية شبكة الطرق، وتحسين مستوى السلامة المرورية، بما يضمن استمرارية انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل تنقل المواطنين والبضائع بين المدن.

