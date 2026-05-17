تخريج الدفعة الأولى من عناصر الشرطة السياحية‏ في سوريا

دمشق-سانا

جرى اليوم الأحد تخريج الدفعة الأولى من عناصر الشرطة السياحية، وذلك خلال مراسم رسمية حضرها وزير الداخلية أنس خطاب، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ‏ووزير السياحة مازن الصالحاني.‏

وأوضحت وزارة الداخلية أن تخريج هذه الدفعة يأتي ‏في إطار تعزيز منظومة الأمن السياحي، ورفدها بكوادر مؤهلة ومدرّبة قادرة على حماية المواقع السياحية والأثرية، وضمان سلامة الزوار، بما يسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز حضوره.





وتضمّنت المراسم عرضاً ميدانياً قدّمه الخريجون، أظهر مستوى الانضباط والكفاءة التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، وجاهزيتهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم وفق أعلى المعايير المهنية.



وكانت الوزارة فتحت في كانون الأول الماضي باب الانتساب لوحدات إدارة الشرطة السياحية للذكور والإناث بصفة أفراد، في إطار حرصها على إعداد كوادر أمنية مؤهلة، تجمع بين الانضباط والمعرفة، بما يسهم في تقديم خدمات أمنية متميزة، وتعزيز الصورة المؤسسية لقوى الأمن الداخلي.



