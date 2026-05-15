إصابة 9 أشخاص جراء حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني السوري ‏

دمشق-سانا
أصيب 9 أشخاص جراء 35 حريقاً و7 حوادث مرور وقعت أمس الخميس في عموم سوريا، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأوضح الدفاع المدني السوري في منشور عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة، أن فرقه استجابت لـ 35 حريقاً منها 13 حريقاً في المنازل والمحال التجارية، و22 حريقاً متفرقاً بأعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية”.
وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة رجل بحالة اختناق وجرى تقديم الإسعافات الأولية له في المكان، بينما اقتصرت أضرار باقي هذه الحرائق على الخسائر المادية.
وشدد الدفاع المدني في منشوره على الالتزام بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على حواف الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة لمحاصيل زراعية أو مناطق حراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات حيث يمكن أن تتسبب باندلاع حرائق كبيرة، وإزالتها بطريقة آمنة.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري يوم أمس الخميس أيضاً لـ 7 حوادث سير في عموم سوريا، أسفرت عن إصابة 8 مدنيين وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت الفرق آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
وجدد الدفاع المدني دعوته السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.