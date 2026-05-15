إصابة 9 أشخاص جراء حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني السوري ‏

دمشق-سانا‏

أصيب 9 أشخاص جراء 35 حريقاً و7 حوادث مرور وقعت أمس الخميس ‏في عموم سوريا، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث.‏

وأوضح الدفاع المدني السوري في منشور عبر قناته على تلغرام اليوم ‏الجمعة، أن فرقه استجابت لـ 35 حريقاً منها 13 حريقاً في المنازل والمحال ‏التجارية، و22 حريقاً متفرقاً بأعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية”.‏

وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة رجل بحالة اختناق وجرى تقديم الإسعافات ‏الأولية له في المكان، بينما اقتصرت أضرار باقي هذه الحرائق على الخسائر ‏المادية.‏

وشدد الدفاع المدني في منشوره على الالتزام بعدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر والعبوات ‏الزجاجية على حواف الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة لمحاصيل ‏زراعية أو مناطق حراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات حيث يمكن أن تتسبب باندلاع حرائق ‏كبيرة، وإزالتها بطريقة آمنة.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري يوم أمس الخميس أيضاً لـ 7 ‏حوادث سير في عموم سوريا، أسفرت عن إصابة 8 مدنيين وجرى تقديم ‏الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت ‏الفرق آثار الحوادث وأمنت أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني دعوته السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من ‏الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات ‏الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.‏