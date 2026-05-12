وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق

ROD 3544 وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق

دمشق-سانا

نظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان “الرقابة الداخلية ودورها في تعزيز الحوكمة والشفافية”بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بهدف تفعيل الدور الرقابي وتطوير أدوات الرقابة الوقائية في الوحدات الإدارية، ضماناً لسلامة الأداء المؤسسي وحماية الموارد العامة، وذلك في فندق قيصر بالاس بدمشق.

وتضمنت الورشة عروضاً تعريفية بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأجهزة الرقابة الداخلية والإدارة المحلية وإدارة النقل، ومجموعة من الملاحظات والمقترحات حول الجولات الرقابية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

ملف أثقله الإرث السلبي الذي خلفه النظام البائد

ROD 3530 وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في كلمة له أن الورشة تأتي في سياق وطني بالغ الأهمية، وتناقش ملفاً حيوياً وحساساً يتعلق بالرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، وهو ملف أثقلته سنوات طويلة من الإرث السلبي الذي خلفه النظام البائد، مشيراً إلى أن الرقابة الداخلية ركن أساسي من أركان حماية المال العام وصحة القرار وسلامة الإجراءات، وخط الدفاع الأول في مواجهة الانحراف الإداري والمالي والتنظيمي.

ولفت الوزير عنجراني إلى ضرورة أن تكون الورشة مساحة عمل حقيقية، نسمع فيها بوضوح أين تكمن المشكلات، والثغرات، وأين يلزم إعادة ضبط التنسيق بين الجهات، للخروج بمنهج عمل واضح يربط بين الرقابة والتصحيح، والتفتيش والإصلاح، والمحاسبة والتطوير المؤسسي.

تعزيز مبادئ الحكومة الرشيدة

ROD 3583 وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق

بدوره أوضح رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي أن الرقابة الداخلية لها دور حيوي في تعزيز الحوكمة والشفافية في الإدارة المحلية، وتأتي في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، وضمان الالتزام بأعلى معايير المساءلة في المؤسسات الحكومية.

وأضاف العلي: إن دور الرقابة الداخلية محوري يعزز مبادئ الحكومة الرشيدة، ويرفع من كفاءة الأداء، ويحمي المال العام، ويوجه استخدام الموارد بشكل سليم، فضلاً عن ضمان استمرارية الأداء الفعّال والكشف المبكر عن المخاطر والانحرافات قبل تفاقمها، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز قدرات فرق الرقابة وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للعمل بكفاءة ومهنية عالية، مع التزام تام بالنزاهة والحيادية.

من جانبهم أكد المشاركون في الورشة خلال جلسة حوارية على أهمية تنشيط عمل البلديات ومراقبة عملها، وتعميق التواصل بين الوحدات الإدارية في المحافظات، وتبادل الخبرات فيما بينها، ومنح الحصانة للعاملين في مجال الرقابة الداخلية، ورصد اعتمادات مالية تصرف كمكافآت تشجيعية مجزية لأصحاب الخبرات تقديراً لما يقدمونه من إنجاز على أرض الواقع.

ويعد ملف الرقابة والنزاهة أحد أكثر الملفات أهمية لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، نظراً لصلتها الوثيقة والمباشرة بحياة المواطنين، مثل البلديات والخدمات الفنية والنقل والمصالح العقارية والملفات البيئية، وأي خلل في هذه المجالات ينعكس على المواطن وصورة الدولة وعلى شعور الناس بالعدالة.

ROD 3544 scaled وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق
ROD 3546 scaled وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق
ROD 3560 1 scaled وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق
ROD 3562 scaled وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق
ROD 3571 scaled وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق
ROD 3595 scaled وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق
ROD 3601 scaled وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق
ROD 3552 scaled وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق
ROD 3607 scaled وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق
ROD 3610 scaled وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق
ROD 3613 scaled وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق
ROD 3615 scaled وزارة الإدارة المحلية تنظّم ورشة حول دور الرقابة الداخلية في تعزيز الحوكمة والشفافية بدمشق
298 باخرة تدخل مرفأ طرطوس خلال الربع الأول من العام الجاري
المطبخ الحلبي.. تراث موثّق في أقدم الكتب العربية
إعادة فتح طريق حماة-حمص بعد الانتهاء من أعمال تزفيت جسر الرستن
وزير الداخلية: مكافحة المخدرات جزء من معركتنا لحماية حاضر سوريا ومستقبلها
مصادر محلية: ميليشيا “الحرس الوطني” تختطف وتقتل الشيخ رائد المتني في السويداء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك