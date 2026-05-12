تسارع أعمال بناء الجسر الجديد في منفذ العريضة بطرطوس لإعادة تشغيله ‏ودعم حركة العبور مع لبنان

طرطوس-سانا ‏

تتواصل أعمال إنشاء الجسر الجديد في منفذ العريضة بطرطوس ‏الحدودي ‌‏مع لبنان، في إطار خطط الهيئة العامة للمنافذ ‏والجمارك الرامية إلى تطوير ‌‏البنية التحتية للمنافذ الحدودية، ‏ورفع جاهزيتها التشغيلية، بما يواكب تنامي ‌‏حركة العبور ‏والنقل بين سوريا ولبنان‎.‎

ويأتي هذا المشروع الحيوي الذي انطلقت الأعمال فيه مطلع الشهر الجاري، ‌‏بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتحسين كفاءة المعابر ‏الحدودية‏، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف أعباء النقل عبر ‏هذا المنفذ ‏الحيوي.‏

وفي تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أوضح رئيس مكتب العلاقات العامة في ‏منفذ ‏العريضة الحدودي عمار الزير، أن الجسر الواصل بين سوريا ولبنان ‌‏تعرض سابقاً لانهيار جزئي، ما استدعى إلى تنفيذ أعمال ترميم مؤقتة، ‏بهدف ‏تسهيل حركة المسافرين، وضمان استمرار عمل المنفذ بشكل طبيعي.‏

وأضاف: إن العواصف المطرية الأخيرة والفيضانات تسببت بأضرار كبيرة ‌‏في قواعد الجسر، ما أدى إلى انهيار أجزاء أساسية منه وخروجه من الخدمة ‌‏بشكل كامل، مشيراً إلى أنه، ونظراً للظروف الإنسانية والاستثنائية التي ‌‏يشهدها لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي جراء الاعتداءات الإسرائيلية، تم ‏العمل ‏على إعادة فتح المنفذ أمام حركة السوريين القادمين من لبنان، وتقديم ‌‏التسهيلات اللازمة لضمان عودتهم.‏

وتابع الزير: إن العمل جارٍ منذ بداية الشهر الحالي، وبالتنسيق مع وزارة ‌‏الأشغال العامة والإسكان، على إعادة بناء قواعد الجسر بشكل كامل، بما ‌‏يتيح إعادة تشغيله في أقرب وقت ممكن وافتتاحه مجدداً أمام حركة ‌‏المسافرين، والعبور من وإلى لبنان خلال الفترة المقبلة.‏

الجسر.. بطول 72 متراً وعرض 12 متراً

من جهته، أكد رئيس قسم الإنشاء والصيانة في المنفذ المهندس عبد الله علي، ‌‏أن أعمال بناء وتأهيل الجسر تجري وفق قياسات ومعايير هندسية عالمية، ‌‏حيث يبلغ طول الجسر 72 متراً وبعرض 12 متراً لكل اتجاه، مع وجود ‌‏جزيرة وسطية لتنظيم الحركة المرورية.‏

وبيّن أن مدة تنفيذ وتسليم المشروع المحددة تبلغ خمسة أشهر، إلا أن وتيرة ‌‏العمل الحالية تشير إلى إمكانية إنجازه خلال فترة أقصر من المخطط لها، ‌‏بما يضمن إعادة تشغيله في أقرب وقت ممكن أمام حركة العبور بين البلدين.‏

ويُعد منفذ العريضة الحدودي من أهم المنافذ البرية بين سوريا ولبنان، نظراً ‌‏لموقعه الاستراتيجي الذي يربط المناطق الساحلية بين البلدين، ويشكل نقطة ‌‏عبور رئيسية للبضائع وحركة النقل.

‏