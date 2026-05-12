الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية السورية

دمشق-سانا



تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3-5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، باستثناء المناطق الساحلية تبقى أعلى من معدلاتها بقليل.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء، يكون ربيعياً حاراً نسبياً، وصحواً بشكلٍ عام، يتحول إلى غائم جزئياً في المناطق الشمالية ومرتفعات القلمون والجزيرة خلال ساعات بعد الظهر والمساء، مع فرصة لهطول زخات رعدية أحياناً في تلك المناطق، ويكون سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.



وخلال الليل يكون الجو لطيفاً ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية.



وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد، بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا على المناطق الشرقية، وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والوسطى والشمالية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الشرقية والبادية.



ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق 16/32

ريف دمشق-القلمون 13/26

القنيطرة 15/27

درعا 16/33

السويداء 14/28

حمص 14/28

حماة 14/30

اللاذقية 18/22

طرطوس 17/23

حلب 16/30

إدلب 17/28

دير الزور 22/34

الرقة 19/33

الحسكة 18/32