مدير مياه دمشق يتفقد مشاريع حيوية في حجيرة وببيلا لتعزيز استقرار التزويد المائي

ريف دمشق-سانا
تفقد مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق المهندس أحمد درويش، عدداً من مشروعات إعادة تأهيل شبكات المياه في بلدتي حجيرة وببيلا بريف دمشق، والمنفذة بالتعاون مع منظمة (ADRA)، ضمن خطة لتحسين خدمات المياه، ورفع كفاءة البنية التحتية.
وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الإثنين، أنه جرى خلال الجولة الاطلاع على أعمال إعادة تأهيل الشبكة العامة للمياه والخزان العالي بسعة 300 متر مكعب في بلدة حجيرة، والممول من ”صندوق سوريا الإنساني (SHF)”، بالإضافة إلى تنفيذ خط كهربائي معفى من التقنين بطول 1400 متر، خُصص لتأمين تغذية كهربائية مستقرة للآبار المغذية لبلدة حجيرة، لضمان استمرارية تشغيل الآبار وتحسين انتظام ضخ المياه.
وشملت الجولة أيضاً الاطلاع على مشروع استبدال نحو 4000 متر من شبكة المياه في بلدة ببيلا، وتركيب ما يقارب 760 وصلة منزلية جديدة، بهدف رفع كفاءة الشبكة، وتقليل الفاقد، وتحسين وصول المياه إلى المشتركين، في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع المياه، وتلبية احتياجات الأهالي في ريف دمشق.
وتعد منظمة “ADRA” منظمة إنسانية غير حكومية تُعنى بعدة قطاعات تشمل المياه والإصحاح، والتعليم، وسبل العيش، والحماية، وإعادة تأهيل المنازل المتضررة، وتعمل في عدة محافظات بسوريا منها ريف دمشق، وحلب، ودير الزور، واللاذقية، وحمص، إضافةً إلى تنفيذ مشاريع حالياً في إدلب ومناطق أخرى.
وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق أنهت في الرابع من الشهر الحالي، بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، أعمال تأهيل وتجهيز سبع آبار في عدة مناطق بالغوطة الشرقية، وذلك ضمن حملة “ريف دمشق بخدمتكم”، بهدف تحسين الواقع المائي، وتعزيز استقرار التزويد لأكثر من 45 ألف مواطن.