مدير مياه دمشق يتفقد مشاريع حيوية في حجيرة وببيلا لتعزيز استقرار التزويد المائي

ريف دمشق-سانا

تفقد مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق المهندس أحمد درويش، ‏عدداً من مشروعات إعادة تأهيل شبكات المياه في بلدتي حجيرة وببيلا بريف دمشق، ‏والمنفذة بالتعاون مع منظمة (‏ADRA‏)، ضمن خطة لتحسين خدمات المياه، ورفع كفاءة ‏البنية التحتية.‏

وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الإثنين، أنه جرى خلال الجولة الاطلاع على أعمال إعادة تأهيل ‏الشبكة العامة للمياه والخزان العالي بسعة 300 متر مكعب في بلدة حجيرة، والممول من ‌‏”صندوق سوريا الإنساني (‏SHF‏)”، بالإضافة إلى تنفيذ خط كهربائي معفى من التقنين بطول ‌‏1400 متر، خُصص لتأمين تغذية كهربائية مستقرة للآبار المغذية لبلدة حجيرة، لضمان ‏استمرارية تشغيل الآبار وتحسين انتظام ضخ المياه.‏

وشملت الجولة أيضاً الاطلاع على مشروع استبدال نحو 4000 متر من شبكة المياه في ‏بلدة ببيلا، وتركيب ما يقارب 760 وصلة منزلية جديدة، بهدف رفع كفاءة الشبكة، وتقليل ‏الفاقد، وتحسين وصول المياه إلى المشتركين، في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع ‏المياه، وتلبية احتياجات الأهالي في ريف دمشق.‏

وتعد منظمة “‏ADRA” منظمة إنسانية غير حكومية تُعنى بعدة قطاعات تشمل المياه ‏والإصحاح، والتعليم، وسبل العيش، والحماية، وإعادة تأهيل المنازل المتضررة، وتعمل في عدة ‏محافظات بسوريا منها ريف دمشق، وحلب، ودير الزور، واللاذقية، وحمص، إضافةً إلى تنفيذ ‏مشاريع حالياً في إدلب ومناطق أخرى.‏

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق أنهت في الرابع من الشهر ‏الحالي، بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، أعمال تأهيل وتجهيز سبع آبار في عدة مناطق ‏بالغوطة الشرقية، وذلك ضمن حملة “ريف دمشق بخدمتكم”، بهدف تحسين الواقع المائي، ‏وتعزيز استقرار التزويد لأكثر من 45 ألف مواطن.‏