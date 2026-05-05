إعادة تفعيل مركز فحص إجازات السوق في طرطوس ونقله إلى مقر جديد

طرطوس-سانا

أعادت مديرية النقل في محافظة طرطوس اليوم الثلاثاء، تفعيل مركز فحص إجازات السوق بعد نقله من مدارس تعليم القيادة الخاصة إلى مركز إجازات السوق الجديد الواقع على طريق طرطوس حمص بالقرب من شركة الدروب الآمنة لفحص المركبات.

وبيّن مدير مديرية إجازات السوق في وزارة النقل محمد العلوش في تصريح لـ مراسل سانا، أنه جرى اليوم إعادة تفعيل مركز اجازات السوق في طرطوس، ونقله من المدارس الخاصة إلى المركز الجديد حسب النظام الداخلي، موضحاً أن هذه الخطوة سيتبعها افتتاح مراكز مماثلة في محافظات اللاذقية والرقة وإدلب كمرحلة أولى وتليها باقي المحافظات.

بدوره أشار مدير النقل في طرطوس المهندس غيث مرشان في تصريح مماثل، إلى أن عملية إعادة تفعيل المركز ونقله إلى المقر الجديد، تأتي ضمن الإجراءات التي وضعتها وزارة النقل لتطوير السلامة المرورية، وتبسيط الإجراءات للمواطنين وتوحيد معايير الفحص.

ولفت مرشان إلى أهمية إجازة السوق كوثيقة قانونية تؤهل السائقين للالتزام بالسلامة المرورية وتقلل من الحوادث، منوهاً بأن وزارة النقل تسعى جاهدة إلى تطوير إجراءات منح وثيقة إجازات السوق بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

من جهتهما نوه الشاب فتى عيسى والشابة حنان علي اللذان تواجدا في المركز للحصول على رخصة سوق، بأن إجراءات فحص القيادة كانت سهلة وميسرة دون تعقيدات، معربين عن تقديرهما لتعامل الكوادر العاملة في المركز ومساعدتهم لهما لإجراء الفحص دون أي صعوبات.

يذكر أن الفحوص الخاصة بمنح إجازات السوق كانت تجري سابقاً في مدارس تعليم القيادة بشكل استثنائي فيما تسهم عملية نقلها إلى المركز الجديد في توحيد معايير التقييم وتعزيز الشفافية والنزاهة.